La flota de bajura repetirá la “pitada” en la ría y estudia una movilización en tierra

La nueva protesta será el próximo viernes 14, pero la extensión de la misma aún está por definir, ya que una parte del sector propone ampliar la movilización a tierra, con una manifestación de pescadores antes la Subdelegación del Gobierno u otras instituciones oficiales.

Así lo avanzó ayer el secretario de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Alberto Castro, quien indicó que los términos de la protesta se decidirá en una reunión que se celebrará esta semana. En todo caso, todos los profesionales del sector vuelven a estar convocados para el día 14, en una protesta que quiere mostrar la oposición a los tripulantes de bajura a “que se nos trate como a delincuentes” con unas medidas de vigilancia sobre todas las embarcaciones “como si todos fuésemos sospechosos” de prácticas ilegales.

Se oponen a “que se nos trate como a delincuentes”

Lamentan además que desde que se iniciaron estas movilizaciones contra la redacción del nuevo reglamento no se tratase de acercar posturas y negociar con los afectados el contenido del mismo, que es uno de los motivos por el que vuelven a convocar protestas tanto en la ría como en tierra.

Las agrupaciones de pesca de bajura rechazan el control de la actividad que supone este nuevo reglamento europeo, al margen de los costes que supondrá para los profesionales, ya que les obliga a instalar cámaras de videovigilancia a bordo de los barcos.

Los pescadores de Marín, Portonovo, Poio y otros puntos de la ría de Pontevedra ya hicieron sonar sus bocinas en una movilización que se celebró el pasado 26 de marzo y que discurrió entre los distintos puertos de la ría. Piden la modificación del nuevo reglamento de control europeo.

En aquella protesta, al grito de “somos pescadores, non delincuentes”, exhibieron pancartas con lemas como “non á modificación do reglamento de control”, o “vivimos do mar, non en Gran Hermano” se hicieron ver por todo el litoral pontevedrés para trasladar su protesta hasta Bruselas, en una convocatoria organizada por la Federación Galega de Confrarías. Ante el silencio de los responsables políticos de esta nueva norma, han decidido volver a salir a la ría para expresar su malestar.

Algunos representantes del sector son partidarios de que estas medidas sean voluntarias y no obligatorias como busca Bruselas. Los tripulantes entienden además que la actividad ya está sometida a procesos de control que hacen innecesarias las nuevas medidas.