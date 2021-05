Rock lector para despedir el Salón

El Salón do Libro ha desarrollado este año más de 300 de actividades presenciales y on line y en su despedida no iba a ser menos, así que los escolares estaban invitados a escoger entre talleres de agricultura ecológica, videojuegos, ilustración o cocina. También a llevarse un libro en préstamo, la novedad de esta edición y que solicitaron 200 niños.

Por su parte, los bebés fueron los principales invitados al estreno de “Feira de sementes” de Babaluva.

El Rock Lab de Pontevedra protagonizó la clausura con el espectáculo musical “Rock para salvar o planeta”

Finalmente, el Pazo fue escenario del espectáculo musical de clausura, con el que se despidieron 17 días de actividades familiares. El Rock Lab de Pontevedra protagonizó la propuesta “Rock para salvar o planeta”, que también pudo seguirse en streaming.