“No podemos dejar el problema del plástico en el voluntarismo”

El de los microplásticos es un problema cada vez más visible en nuestras vidas pese a que apenas somos capaces de verlos. Están prácticamente en cada momento de nuestra vida e incluso los respiramos. El investigador del Instituto Español de Oceanografía Jesús Gago abordó este problema la pasada semana en una de las ponencias del ciclo Aida Fernández Ríos de la mano de la Real Academia Galega de Ciencias en la Diputación de Pontevedra.

–¿Qué son los microplásticos?

–Son partículas sintéticas de tamaño microscópico. Los hay de dos tipos, los que se forman por el desgaste de un objeto plástico, secundarios y los fabricados para productos de cosmética, pasta de dientes o exfoliantes, secundarios. Son los plásticos que se rompen de una botella o una bolsa o de cualquier otro elemento sintético hasta formar nanoplásticos.

–O sea que a veces los usamos a conciencia...

–Incluso los respiramos. Se encuentran en todos lados, también en el aire.

A medida que disminuye el tamaño del plástico puede provocar grandes problemas. Partículas de un centímetro también pueden hacer que un ave se muera... Pueden tener metales pesados, aditivos de todo tipo y es una sopa de sustancias

–Vemos imágenes de animales marinos que en su interior tienen plásticos. ¿El problema es mayor con los microplásticos?

–A medida que disminuye el tamaño del plástico puede provocar grandes problemas. Partículas de un centímetro también pueden hacer que un ave se muera. Es un problema complejo porque pueden tener metales pesados, aditivos de todo tipo y es una sopa de sustancias. La gente solo piensa en el plástico PET con el que se hacen las botellas, pero estas las hay de muchos colores y eso es el resultado de una batería de productos químicos.

–¿Es un problema a la hora de comer pescado?

–Por la dieta marina no hay más riesgos que en otros alimentos. Además, en los peces generalmente se encuentran en el estómago, que no se suele comer. Estudios avalan que hay microplásticos en el agua de las botellas e incluso en el agua del grifo. También en la cerveza, en la ropa. Es difícil encontrar elementos que se libren del plástico, pero el problema además son las sustancias tóxicas que pueden ir con él. Su transferencia a lo largo de la cadena trófica viene de muchos factores.

–¿Se pueden eliminar o evitar?

–Otros países están legislando para prohibir los micro plásticos primarios que se añaden a cosmética. Evidentemente hay que atacar el problema de raíz. Reciclar es la última opción, antes hay que reducir, por ejemplo, usando bolsas de tela para la fruta y no de plástico. Hay que fomentar el uso de otros materiales. El plástico se usa en muchos elementos donde no debería estar y ahí debería actuar el Estado. Porque eso tiene un impacto que hay que pagar.

Estudios avalan que hay microplásticos en el agua de las botellas e incluso en el agua del grifo. También en la cerveza, en la ropa. Es difícil encontrar elementos que se libren del plástico

–En este sentido el COVID ha empeorado la situación.

–Sí. El uso de guantes se ha extendido y el plástico de un solo uso se ha incrementado. La industria plástica tiene su sentido y un elemento plástico en el coche tiene sentido, pero usar el plástico en un momento y tirarlo no.

–Cómo podemos identificar qué productos de cosmética tienen microplásticos?

–Es bastante complicado. En algunos aparece reflejado, pero ahí deberían haber medidas legislativas y económicas. Los gobiernos tienen que encargarse de ello. No puede ser una tarea heroica de gente individual como Greta Thunberg que decide vivir sin plástico. No podemos dejar esto en manos del voluntarismo o la acción de unas cuantas personas, con todo el respeto. Tienen que ser los gobiernos quienes tomen esas medidas. No todo el mundo tiene ni la capacidad ni el tiempo para evitar el plástico. Pese a ello en la lucha contra el plástico nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con esta crisis plástica y ya es hora de devolverle algo al medio ambiente de todo lo que nos da.

No soy un antiplástico, tiene sus funciones. Pero no podemos pasar de la utopía de vivir sin plástico a la distopía de vivir rodeados de plásticos

–Hace unos meses saltaba la noticia de que se habían encontrado por primera vez microplásticos en una placenta humana. ¿Cómo ve el futuro con este escenario?

–Puede ser utópico vivir sin plásticos. No soy un antiplástico, tiene sus funciones. Pero no podemos pasar de la utopía de vivir sin plástico a la distopía de vivir rodeados de plásticos. Todo es plástico, mismo los azucarillos del café y la galleta que te ponen para acompañarlo.

–¿Cree que el papel es la solución a esos plásticos de un solo uso?

–En algunos casos puede que no sea una solución tan adecuada. Habrá que buscar otros materiales. Hay bioplásticos, plásticos biodegradables y una cantidad de elementos por explorar ante la que hay que hacer un esfuerzo y no quedarse en lo cómodo.