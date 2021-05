La portavoz del gobierno local de Pontevedra, Anabel Gulías, aseguró este lunes que “no hay ninguna ilegalidad” en el caso de la vivienda del al acalde, Miguel Lores, que ha solicitado licencia de primera ocupación en 2020 y se le ha concedido ahora, después de 22 años residiendo en esa casa. Gulías argumentó que en el momento en que se hizo la obra (entre 1996 y 1997) no se solicitaba la licencia de primera ocupación a las viviendas unifamiliares y que ésta solo se exigió en el momento en que se quiso realizar unas nuevas obras en la misma, el pasado 2020.

La número dos del nacionalista Miguel Lores vinculó “claramente” la denuncia publicada sobre este caso con el Partido Popular y con su portavoz local, quien “como no encuentra irregularidades en todos los casos que ha denunciado públicamente hasta ahora, sin pasar por ningún juzgado, busca ahora en el año 1997”, cuando como recordó Gulías, “Miguel Lores no era alcalde” de Pontevedra. "Parece desesperado retrotraerse al año 1997 para buscar argumentos en contra del alcalde de Pontevedra", añadió la portavoz del gobierno municipal, quien subraya que no existe ninguna ilegalidad en todo esto.

Partido Popular

El presidente local del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha registrado un escrito este lunes solicitando al presidente de la Comisión de Urbanismo toda la información relacionada con este caso. El popular, además, asistirá mañana a dicha comisión, presidida por el socialista Iván Puentes, "para que se den las explicaciones oportunas y se respondan las preguntas los populares: Pontevedra debe recibir una explicación pública de por qué el alcalde, máximo responsable del Urbanismo de la ciudad, ha vivido irregularmente durante más de dos décadas en su casa”.

Domínguez ha argumentado que lo “mínimo exigible es que el alcalde comparezca inmediatamente y explique a toda Pontevedra cual es la justificación ante tal irregularidad”: “Es poco edificante que nuestro alcalde haya incumplido de tal manera una norma a la que todos estamos sujetos y debemos cumplir: ¿Por qué al alcalde no se le exige un documento que al resto de pontevedreses sí? Lores tendrá que darnos una explicación de manera urgente”.

En la Comisión de Urbanismo de mañana martes, a la que también asisten los técnicos municipales de este departamento, Domínguez preguntará tanto a los funcionarios como a los políticos asistentes sobre la concesión en “tiempo récord de la licencia de primera ocupación al alcalde”: “No solo ha vivido, como dice el diario ABC, de manera irregular. Es que también se le concede la licencia en apenas unos meses, cuando el resto de ciudadanos debemos aguardar esperas muy superiores. Esperamos las explicaciones pertinentes y las esperamos ya”.