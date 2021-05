Esta noche del sábado al domingo ha sido la primera en la que no había estado de alarma ni toque de queda en seis meses y fueron muchos los que quisieron celebrarlo en las calles de Pontevedra, con aglomeraciones, cánticos y contacto social. Los videos con la presencia de jóvenes en la confluencia de Sarmiento con la plaza de A Verdura se han hecho virales durante todo el día de hoy, junto con otras muchas en otras ciudades españolas, y las reacciones han sido constantes.

Desde los que alertaban de que este tipo de comportamientos no hacen más que agravar el peligro de nuevos contagios de COVID,, hasta los que consideran que justificaban este comportamiento.

Desde la Policía Local se apuntaba durante la mañana que no había constancia de denuncias o sanciones, mientras que el director xeral de Protección Cidadá del Concello, Daniel Macenlle, declaraba en la Radio Galega que lo ocurrido en Pontevedra no entrañaban especial gravedad y no eran muy diferentes de lo ocurrido en otras ciudades. Lo comparó con lo que se produjo cuando se permitió la reapertura de las terrazas en la hostelería, jornada de febrero en la que la Policía Local tuvo que desalojar la zona.