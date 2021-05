Los Bomberos de Pontevedra han tenido que trabajar a destajo durante más de dos horas para sofocar un incendio que se declaró poco después de las 6.30 horas de la madrugada de este domingo en una casa abandonada de la avenida de Buenos Aires, justo al lado de la parcela donde está previsto desde hace años el tanatorio As Correntes.

Hasta pasadas las 9.30 horas los Bomberos no abandonaron el lugar, ya que las tareas de extinción se complicaron debido a la gran presencia de rescoldos humeantes, por lo que es posible que tengan que regresar a lo largo del día para atender posibles focos reactivados, según admiten desde este servicio.

Aunque no se han determinado las causas del incendio, no se descarta que tenga alguna posible relación con okupas, si bien en el interior de la casa no se localizó a ninguna peersona ya tampoco se han producido heridos.

Además de los Bomberos, han intervenido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que incluso cortaron al tráfico un carril de la avenida para impedir el paso de los coches y faciliar las tareas de extinción.

Las fuentes consultadas indican que el inmueble afectado "es coliondante con Talleres Boullosa" y enfrente del puente de O Burgo, a la altura de la casa donde nació y vivió el intelectual pontevedrés Xosé Filgueira Valverde. Se da la circunstancia de que esta segunda vivienda, también sin uso, fue pasto de las llamas hace casi cuatro años, en agosto de 2017.