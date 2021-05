Refrendo unánime a la compra del convento de Santa Clara: “Es todo un ejemplo a seguir”

Uno de los hitos más importantes de la historia reciente de la Boa Vila. Representantes de la cultura trasladaban ayer a FARO la satisfacción unánime por la compra del convento de Santa Clara, con la que Pontevedra “marca también una línea muy positiva sobre el posicionamiento y la acción de las administraciones públicas con respecto al patrimonio amenazado”, destaca Anselmo López Carreira.

El medievalista, ensayista (dedicó una de sus investigaciones a la ciudad medieval gallega) y profesor fue uno de los profesionales consultados ayer por FARO sobre la operación liderada por el Concello de Pontevedra y que desembocará en la compra del cenobio por 3,2 millones de euros. “No podemos olvidar”, destaca, “que hablamos de un edificio fundacional de la ciudad, con una larga historia y además se conserva muy bien, con toda la huerta… Y por lo que respecta al precio diría que no podemos escatimar en estos bienes que son culturales y además para Pontevedra son bienes patrimoniales, es sumar la historia de la ciudad” subraya Anselmo López Carreira, uno de los que apunta que la acción municipal es “todo un ejemplo a seguir” en Galicia.

Coincide con esta visión el presidente del Ateneo y escritor Xaime Toxo. “Era una compra necesaria y que marca una línea de actuación muy positiva sobre el patrimonio, sobre todo en una ciudad cultural y educativa como Pontevedra”, destaca.

Xaime Toxo recibe el anuncio del alcalde como “una gran noticia, una acción magnífica que no me puede parecer más adecuada. El edificio empezaba a estar un poco abandonado y era urgente intervenir”. Considera la operación “una incorporación fundamental al patrimonio pontevedrés. Pontevedra es muy patrimonial y es muy positivo todo lo que sea incorporar al patrimonio de la ciudad elementos para el disfrute, el conocimiento y la formación de toda la ciudadanía a través de ese patrimonio”.

Como acción política, el presidente del Ateneo es uno de los consultados que señala que “es un logro importantísimo por parte del gobierno municipal”, visión en la que coincidían ayer varios alcaldes de la comarca y la misma presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que recordaba que “Pontevedra no es solo la ciudad” y sus acciones, ejemplo y modelo tiene repercusión más allá de su propio municipio.

El modelo, en este caso de intervención y futuros usos del edificio, es otro de los temas que centraba el debate. El exdirector xeral de Patrimonio y profesor de la Escuela de Arquitectura de A Coruña Iago Seara (responsable de intervenciones en conventos como el de Ferreira de Pantón o del diagnóstico del Pórtico da Gloria) apunta como ejemplo a San Martín Pinario, que como Santa Clara en Pontevedra está “en una ubicación privilegiada”. Considera esta incorporación al patrimonio público “un acontecimiento, una enorme inyección de vitaminas que puede generar una enorme atracción”.

Apuesta por “la pluralidad de usos” (señalando de nuevo el ejemplo de San Martín Pinario, a un tiempo sede del Seminario Mayor, un centro de la USC, el Instituto Teológico Compostelano y el Archivo Diocesano de Santiago) que “equilibren el uso unitario concentrado”.

El arquitecto aplaude la suma de “un pulmón verde para una ciudad histórica tan contenida” que supondrá la huerta de cerca de 10.000 metros cuadrados que rodea al convento y que se abrirá al público. Durante siglos, recuerda Iago Seara, “estaba ahí, pero ahora esa huerta es participada por todos, estamos obligados a usarla”.

El también arquitecto César Portela, Premio Nacional de Arquitectura y catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la universidad coruñesa, destaca que “lo importante es lo que se hace ahí. Hasta ahora tenía un uso muy concreto pero ahora espero que sea un lugar público”. Como ejemplo más próximo, coincide en señalar a San Martín Pinario pero en todo caso incide en que la huerta “tiene que ser un sitio muy emblemático y al margen del barullo de la ciudad”.

Como otros conocedores del sector consultados ayer por FARO, los 3,2 millones que abonará el Concello (hará un pago único con cargo a los fondos municipales, sin solicitar crédito) le parece justo. “Es un precio muy bueno, en el centro de Pontevedra y con una finca de gran extensión, si se tasase a precio de mercado sería superior… No lo podía comprar nadie que no fuese el Concello, era imprescindible que una vez que se quedase vacío lo comprase él, es lo suyo”, señala el arquitecto.

El ex director del Museo de Pontevedra, Carlos Valle, coincide en la satisfacción casi unánime porque el convento pase a ser público. Es uno de los vecinos de la Boa Vila que lo vincula a su pasado vital (acudía a clases a 50 metros del cenobio y de niño compraba panales a las monjas) y hace hincapié en que la compra “es una garantía para la conservación del conjunto monumental”.

Es relevante, destaca Carlos Valle, en un doble sentido, el primero histórico, ya que “señala la importancia que llegó a tener Pontevedra al final de la Edad Media”, con tres conventos mendicantes (San Francisco, Santo Domingo y éste) en funcionamiento, lo que refleja la potencia “que llegó a adquirir el burgo en ese momento”.

Pero más allá de los edificios y la huerta, el convento es clave “por su patrimonio mueble, los retablos y esculturas”, recuerda, que no se incluyen en el acuerdo verbal al que ha llegado el Gobierno local con la congregación de las Clarisas.

Éstas no han decidido todavía el futuro de elementos clave como los retablos, las imágenes, el coro o el órgano, piezas muchas de ellas emblemáticas de la historia de Pontevedra, ya que es en esta iglesia gótica donde, por ejemplo, también se guardan las banderas ofrendadas tras la guerra contra los franceses.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, reconoció al anunciar la compra el interés del Concello por mantener estos bienes en su actual emplazamiento y que se incorporen a la operación. “Nos gustaría que se quedasen para Pontevedra”, reconoció antes de recordar que “algunos son de difícil traslado” pero que su destino final “depende de decisión de las Clarisas” y de las oportunas autorizaciones de Patrimonio.

A Rafael Fontoira, durante 30 años arquitecto de Patrimonio Artístico, le preocupa “que se quieran llevar todo el interior para fuera, porque es nuestro patrimonio, el de los pontevedreses. No lo tengo claro..."

Es uno de los aspectos que más preocupa a Rafael Fontoira, durante casi 30 años arquitecto de Patrimonio Histórico Artístico, historiador y autor de varias obras sobre el pasado monumental de la ciudad. “Comprar un Bien de Interés Cultural no es una broma”, recuerda, “me da miedo que se quieran llevar todo el interior para fuera, porque es nuestro patrimonio, el de los pontevedreses. No lo tengo claro: ¿cómo que van a vender la iglesia sin retablos o sin el órgano?”.

También expresa su preocupación “por la utilidad” futura del convento, y su propuesta es “una hospedería” ligada al Camino de Santiago, “de modo que tendría utilidad y conservaría un sentido religioso”.

El investigador Leoncio Feijóo insiste en que “el paso a dominio público no significa garantizar la conservación, en Pontevedra lo sabemos bien por ejemplos como Lourizán” y demanda “actuar con contundencia y respeto por el patrimonio” en el que “más que un edificio, es una factoría cultural con muchos elementos asociados”. Recuerda, por ejemplo, que el muro que perimetra al cenobio “es lo que más se puede asemejar a lo que fue la muralla, lleva más tiempo en Pontevedra que la iglesia de La Peregrina o San Bartolomé”.

Carmela Silva: "Es una grandísima noticia para este concello y para toda la provincia"

“Es una grandísima noticia para el concello de Pontevedra y para la toda provincia de Pontevedra”. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, fue una de las voces de la política que aplaudió ayer la operación para hacerse con el convento de Santa Clara.

Recordó que la ciudad del Lérez y Vigo “son los grandes núcleos” de la provincia “y todo lo que acontece en estas ciudades tiene una gran repercusión en toda la provincia y en toda Galicia. Fue una decisión espectacular de la que como presidenta de la Diputación y como ciudadana me siento muy orgullosa, que algo tan potente y con tanta historia, que un patrimonio tan espectacular, forme parte de lo público”.

Por su parte, el vicepresidente provincial y responsable político del Museo, César Mosquera, recordó que el buque insignia de la cultura de la provincia ya ha colaborado en la operación “y lo seguirá haciendo en todo lo que haga falta”. Los técnicos de la institución realizaron el estudio de los retablos y también revisaron el cenobio para comprobar su estado. “El primer paso está dado”, señaló, que “es que sea público, en este caso del Concello de Pontevedra, que tendrá que estudiar” las alternativas.

Las condicionó en todo caso una ve más a que se disponga de un estudio histórico y arqueológico riguroso que permita atisbar las posibilidades de intervención sobre el conjunto monumental. “Tenemos que saber cómo está y qué hay ahí, porque tenemos muchas indeterminaciones”, explicó el vicepresidente provincial.

Se desconoce el destino “de la mitad del claustro, no sabemos si está debajo de uno de los edificios actuales y es recuperable”, destacó. Tampoco se sabe “cómo se puede solucionar las circulaciones”, dado que los conventos de clausura se organizan hacia dentro y con muy pocas entradas “y muy difíciles desde fuera”, recordó el vicepresidente del Ejecutivo provincial antes de recordar que el futuro proyecto tendrá que plantearse exactamente lo contrario: abrir el espacio a la ciudad.

“Con todo eso se tomará la decisión”, concluyó César Mosquera, que volvió a reconocer (como días antes en FARO) que el Museo está pensando en Santa Clara como una de sus futuras sedes. “Es nuestra obligación estar pensando alternativas y buscando soluciones”, recordó antes de señalar que “no vamos a entrar en una rifa, en un sorteo de si se destina a esto o a esto”.

Otra línea de trabajo es cederla a otras administraciones, organismos e instituciones interesados, siempre con la condición de que la huerta esté abierta. Entre el abanico de posibilidades a considerar, también habrá que ver “qué administraciones, incluido el Concello, pueden necesitar instalaciones, qué posibilidades tiene y si es funcional”.



El PP reconoce que “Pontevedra sale ganando” y pide que se use para el Museo o una biblioteca

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, acompañado del concejal Pablo Fernández, aplaude la compra del convento de Santa Clara por el Concello por 3,2 millones de euros. Tras anunciar el alcalde el jueves el preacuerdo verbal con las clarisas, Domínguez ha dicho este viernes que “entendemos que la crítica no es solo legítima, sino que también en muchas ocasiones es absolutamente necesaria y positiva, pero ello no significa que no podamos apoyar aquellos proyectos en los que sale ganando Pontevedra”. El popular ha reconocido “haber sido muy crítico con ciertas decisiones, pero entendemos que esta compra es positiva para la ciudad”. Además, admite que “el precio de compra nos parece adecuado”. No obstante, pone alguna objeción a la operación. De entrada, dice que “no se puede entender esto como una carta blanca al gobierno local: nos siguen surgiendo algunas dudas sobre determinados aspectos de este proyecto. En primer lugar, me parece muy precipitado presentar un preacuerdo verbal, parece poco serio. Las cosas se deben presentar en el momento en que están firmadas”, ha argumentado Domínguez. “Entendemos que se debe a la necesidad del gobierno local de presentar proyectos ilusionantes, que es lo que ha faltado en todo el presente mandato”, ha explicado el concejal.