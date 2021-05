La tercera sesión de la Facultade Ágora de la Diputación se centró ayer en “Espazos amables, seguros e inclusivos” para poner sobre la mesa cómo debe ser la ciudad ideal para vivir y las fórmulas que deben seguir los representantes políticos y técnicos municipales para lograrlo. La conclusión fue unánime: se debe respetar a las personas en sus necesidades sociales y no solo en términos de movilidad, haciendo que el automóvil se sienta un “invitado” en lugar de un protagonista.

La jornada contó con la presencia del doctor en geografía Pau Avellaneda, y los arquitectos Izaskun Chinchilla, Andrea Otero y Mateus Porto, todos ellos con un acercamiento individualizado y muy personal sobre cómo se deben abordar las decisiones y también sobre cómo, a su juicio, la pandemia está acelerando la recuperación del espacio público haciéndolo, junto con la emergencia climática, “muy urgente”. El diputado Uxío Benítez destacó que el seminario busca reflexionar sobre la importancia del diseño y los usos en el tratamiento del espacio público “para que sea de todos”.

Mateus Porto destacó que el tráfico ha ocupado mucho espacio en las ciudades de forma general, por lo que argumentó que es hora de “desaprender cómo hacer esa ciudad que es para los coches y aprender o reaprender a recuperar espacio para las personas. Hay que dejar el tráfico en su sitio, porque es fundamental para que la ciudad funcione hoy, pero hay muchos lugares donde los vehículos particulares deben ser invitados y no a los protagonistas”, insistió.

Por su parte, Pau Avellaneda explicó que la ciudad ideal es la que cumple con la meta de las 8:80, que sirve para niños menores de ocho años, pero también para mayores de 80. “Evidentemente, estando preparada para estos grupos está lista para todos. Son ciudades en las que uno puede caminar por la calle, puede jugar, donde puede caminar y sobre todo donde uno no tiene miedo de salir a la calle, donde no me angustia si me puede salir un coche delante de la puerta y si esa acera está bien, si el coche estacionado o la moto hace ruido… Son ciudades que se parecen más al campo que a la ciudad en el sentido de una ciudad amigable, tranquila que te acoge, te respeta… ”, explicó.

Izaskun Chinchilla apeló, por su parte, a la necesidad de cambiar el papel de los coches en la ciudad: “Para cumplir con los Acuerdos por el Clima de París ya sabemos que es necesario retirar el tráfico motorizado, pero hay que ir más allá renaturalizando la ciudad y compatibilizándola con cuidado”. En ese sentido, apuntó a las señales de tránsito, las “líneas blancas” pintadas sobre el asfalto como el gran fracaso del diseño urbano, porque una ciudad bien diseñada tiene que ser la que estimule la intuición de las personas que la usan, sin la necesidad de cualquier señal ”.

El arquitecto Mateu Porto abordó el tema de la jornada en el contexto de la emergencia climática y la crisis ambiental, sanitaria y social existente y la importancia de recuperar el carácter amigable del espacio público “en tiempos como los que estamos viviendo”. En cuanto a la pandemia, Porto destacó que desde Madrid, donde trabaja, no se percibe que la pandemia le abriera los ojos a la necesidad de recuperar el espacio público ya que allí se ha hecho muy poco, pero reconoció que se han tomado acciones urgentes en otros pueblos.

Advirtió, en todo caso, que la actual es una época de riesgo porque también hay una tendencia hacia un mayor uso de vehículos particulares y una salida a las afueras, a zonas de baja densidad, “y eso, si volviéramos atrás en una de las propuestas de recuperar el espacio público, lo tendríamos otra vez difícil. Hay que estar atentos para fijar la hoja de ruta y saber que parte de la vida que llevábamos antes nos interesa y podemos permitirnos y que otra no tiene sentido y en realidad es parte de la causa de la crisis que estamos viviendo”, concluyó.