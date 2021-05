Carmela Silva: “Es una grandísima noticia para este concello y para toda la provincia de Pontevedra”

“Es una grandísima noticia para el concello de Pontevedra y para la toda provincia de Pontevedra”. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, fue una de las voces de la política que aplaudió ayer la operación para hacerse con el convento de Santa Clara.

Recordó que la ciudad del Lérez y Vigo “son los grandes núcleos” de la provincia “y todo lo que acontece en estas ciudades tiene una gran repercusión en toda la provincia y en toda Galicia. Fue una decisión espectacular de la que como presidenta de la Diputación y como ciudadana me siento muy orgullosa, que algo tan potente y con tanta historia, que un patrimonio tan espectacular, forme parte de lo público”.

Por su parte, el vicepresidente provincial y responsable político del Museo, César Mosquera, recordó que el buque insignia de la cultura de la provincia ya ha colaborado en la operación “y lo seguirá haciendo en todo lo que haga falta”. Los técnicos de la institución realizaron el estudio de los retablos y también revisaron el cenobio para comprobar su estado.

“El primer paso está dado”, señaló, que “es que sea público, en este caso del Concello de Pontevedra, que tendrá que estudiar” las alternativas.

Las condicionó en todo caso una ve más a que se disponga de un estudio histórico y arqueológico riguroso que permita atisbar las posibilidades de intervención sobre el conjunto monumental. “Tenemos que saber cómo está y qué hay ahí, porque tenemos muchas indeterminaciones”, explicó el vicepresidente provincial.

Se desconoce el destino “de la mitad del claustro, no sabemos si está debajo de uno de los edificios actuales y es recuperable”, destacó. Tampoco se sabe “cómo se puede solucionar las circulaciones”, dado que los conventos de clausura se organizan hacia dentro y con muy pocas entradas “y muy difíciles desde fuera”, recordó el vicepresidente del Ejecutivo provincial antes de recordar que el futuro proyecto tendrá que plantearse exactamente lo contrario: abrir el espacio a la ciudad.

“Con todo eso se tomará la decisión”, concluyó César Mosquera, que volvió a reconocer (como días antes en FARO) que el Museo está pensando en Santa Clara como una de sus futuras sedes. “Es nuestra obligación estar pensando alternativas y buscando soluciones”, recordó antes de señalar que “no vamos a entrar en una rifa, en un sorteo de si se destina a esto o a esto”.

Otra línea de trabajo es cederla a otras administraciones, organismos e instituciones interesados, siempre con la condición de que la huerta esté abierta. Entre el abanico de posibilidades a considerar, también habrá que ver “qué administraciones, incluido el Concello, pueden necesitar instalaciones, qué posibilidades tiene y si es funcional”.

El PP reconoce que “Pontevedra sale ganando” y pide que se use para el Museo o una biblioteca

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, acompañado del concejal Pablo Fernández, aplaude la compra del convento de Santa Clara por el Concello por 3,2 millones de euros. Tras anunciar el alcalde el jueves el preacuerdo verbal con las clarisas, Domínguez ha dicho este viernes que “entendemos que la crítica no es solo legítima, sino que también en muchas ocasiones es absolutamente necesaria y positiva, pero ello no significa que no podamos apoyar aquellos proyectos en los que sale ganando Pontevedra”. El popular ha reconocido “haber sido muy crítico con ciertas decisiones, pero entendemos que esta compra es positiva para la ciudad”. Además, admite que “el precio de compra nos parece adecuado”. No obstante, pone alguna objeción a la operación. De entrada, dice que “no se puede entender esto como una carta blanca al gobierno local: nos siguen surgiendo algunas dudas sobre determinados aspectos de este proyecto. En primer lugar, me parece muy precipitado presentar un preacuerdo verbal, parece poco serio. Las cosas se deben presentar en el momento en que están firmadas”, ha argumentado Domínguez. “Entendemos que se debe a la necesidad del gobierno local de presentar proyectos ilusionantes, que es lo que ha faltado en todo el presente mandato”, ha explicado el concejal.