La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la condena a diez años de cárcel y a ocho de libertad vigilada a un hombre que abusó sexualmente de la hija menor de edad de su pareja entre septiembre de 2018, cuando la menor tenía 12 años, y mayo de 2019.

El acusado, según consideran acreditado los jueces en la sentencia, comenzó a realizarle tocamientos a la víctima hasta llegar a mantener relaciones sexuales con ella todos los fines de semana que acudía a visitar a su madre.

La Audiencia, que ha condenado al sospechoso como autor de un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, también le impuso la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la afectada y de aproximarse a ella durante 16 años, así como el abono de una indemnización de 7.000 euros.

Durante el juicio, el acusado ya asumió su culpabilidad cuando dijo que “me arrepiento y pido perdón”.

Ya en el momento, la petición de pena inicial, de 12 años de cárcel, se rebajó a 10 años una vez que el acusado reconoció los hechos, manifestó su arrepentimiento y aceptó la pena.

Desde la acusación particular ejercida por el bufete de abogados Pena y Graña, no se puede hablar de consentimiento cuando se trata de una menor. También explica que la conformidad no conlleva recurso a la decisión del tribunal, sin embargo en este caso sí que podría hacerlo una vez se dicte sentencia.

El acusado era pareja de la madre de la menor. Según relata la acusación de la Fiscalía, desde el mes de septiembre de 2018 y hasta el día 12 de mayo de 2019, el procesado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, con la intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales y aprovechando la confianza que la menor le tenía, mantuvo una relación personal y sexual con la misma. Señala el fiscal que durante los primeros meses se daban besos y caminan por la calle agarrados de la mano y que más tarde llegaron a mantener relaciones sexuales consentidas cada vez que la menor acudía a casa de la madre.

La Fiscalía de Pontevedra manifiesta que, como consecuencia de todo ello, la menor sufrió un trastorno de estrés postraumático y precisó de tratamiento y seguimiento psicoterapéutico, estando actualmente estabilizada.