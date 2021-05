La alfabetización como vacuna para las ‘fake news’

“Xa non é unha cuestión de aprender o básico de gravación e edición, senón que ademais é algo que eu entendo que te fai mellor persoa. A alfabetización non é exactamente unha vacina, pero si que é prevención contra a desinformación; axuda a que vexan as cousas cunha perspectiva un pouco máis crítica do que o fan antes de entrar na materia”, apunta el docente, que recalcó que “na miña materia teñen máis peso este tipo de actividades que a nota do exame”.

A pesar de que la pandemia truncó en parte la primera toma de contacto con esta iniciativa, la experiencia tanto del profesor como de los alumnos fue tan positiva que no dudaron ni un segundo en repetirla este curso. “Vin que, ademais de aprender as cousas que aprenderían na asignatura facendo calquera outro tipo de traballo para unha marca comercial, a iso engadíase que se daban conta do problema da desinformación e que tamén aprendían sobre o tema concreto que seleccionaban, por exemplo saúde mental, relixión, sexualidade… Entón de repente dábanse conta dos prexuízos ou da problemática que arrodea a algo sobre o que non tiñan tanta conciencia”, explica Dafonte.

El profesor da una sesión general sobre la desinformación, el impacto que tiene, la preocupación social, los problemas que genera y, además, este curso han contado con alguna sesión de formación de Ecos do Sur sobre el tema. “Dentro dese tema xeral, para tratar de motivalos un pouco máis, deixo que escollan o sector que queiran. Hai colectivos que son especialmente atacados: o LGTBI, a inmigración, o movemento feminista…”, apunta Dafonte, que se mostró sorprendido con los temas que están planteando los alumnos: “Esta semana estamos coa presentación do proxecto previo á realización e edición e estame sorprendendo a cantidade de grupos que colleron mitos relacionados coa saúde mental. Seguro que se sigo a facer isto durante uns anos vou ver a evolución nas preocupacións do alumnado”.

Paralelamente a esta iniciativa de ApS, Alberto Dafonte participa también en el proyecto de investigación Factcheckers, financiado por la Agencia Estatal de Investigación en la misma línea de la lucha contra la desinformación, con el objetivo de identificar los formatos, las temáticas y los recursos narrativos más exitosos en términos de impacto generado y alcance.

“O noso proxecto o que trata de descubrir son as boas prácticas ou o xeito co que a xente que trata de combatir á desinformación pode alcanzar audiencias maiores. Algo que se sabe de sobra é que a desinformación avanza moi rápido e alcanza grandes cotas da poboación moi rapidamente e os verificadores sempre van detrás porque reaccionan. Mentras a alfabetización é preventiva e o dos fact-checkers é reactivo, cando sae un bulo póñense en marcha para tratar de desmentilo e se non chegas a un volumen alto de poboación, todo ese esforzo queda en nada”, apunta.

El docente relata cómo fue la experiencia el curso pasado, en la que el proyecto no se pudo desarrollar todo lo bien que le habría gustado por el COVID. “O ano pasado había una iniciativa da universidade para promover que implementasemos a metodoloxía do aprendizaxe-servizo dentro da nosa docencia. Houbo una convocatoria, presenteime, seleccionaron o proxecto e desenvolvímolo como puidemos, porque coincidiunos en pleno confinamento. O ano pasado traballamos coa Redeira e a idea era que os alumnos tiveran a oportunidade de reunirse con diferentes colectivos que estivesen relacionados cos temas dos que eles pretendían falar, que puidesen ter unha experiencia de primeira man; non facer o traballo para ti, senón facelo pensando no público ao que se destinaba. Levámolo a cabo con toda a dignidade posible, pero aí quedou”, lamenta. Este curso, a pesar de que la Universidade de Vigo no sacó la convocatoria para el ApS, Dafonte quiso dar continuidad al proyecto: “Gustoume a experiencia do ano pasado, xa tiña feito cousas con algunha ONG antes, aínda que non dunha forma tan sistematizada, e o feedback que me deu o alumnado foi moi bo”.

Un trabajo que se hizo viral en TikTok

Aunque el curso pasado el confinamiento impidió que la iniciativa se desarrollara con normalidad, uno de los trabajos realizados por una alumna se hizo viral en TikTok y fue precisamente esto lo que provocó que Ecos do Sur se pusiera en contacto con Alberto Dafonte para colaborar en la experiencia de este año. “Eles tiñan algún proxecto en marcha para combatir a desinformación e pensaron que encaixaban perfectamente”, explica el profesor.

El trabajo en cuestión era sobre sexualidad y alcanzó un alto nivel de viralidad en esta red social que tanto éxito tiene entre los adolescentes. “O obxectivo do proxecto é que os rapaces intentan que as súas mensaxes cheguen ao maior número de persoas posible”, recuerda Dafonte.

Cerca de 70.000 visualizaciones y más de 11.000 likes en TikTok fueron las cifras que alcanzó Ángela Castro, autora de una pieza con la que buscaba, de forma amena, combatir el mito de que el preservativo masculino puede molestar o ser incómodo, mostrando que es posible ponerlo como un calcetín y mover después el pie sin dificultad. “O que pretendíamos facer é causar un impacto e, sobre todo, que se puidese aprender algo do vídeo”, comentó en su día Castro, cuya creación alcanzó 50.000 visitas a las dos horas de subirlo a esta red social.