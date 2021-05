El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha sido citado para declarar ante la Justicia el próximo 2 de junio por sus declaraciones sobre los carteles del Entroido local de los últimos años, en las que el líder popular denunciaba que su elaboración se había adjudicado a dedo al dibujante Kiko da Silva.

El ilustrador, miembro del BNG, salió entonces al paso para defender la legalidad de su trabajo, denunciando a Domínguez por injurias y calumnias. La semana pasada tuvo lugar una vista previa en la que las dos partes ratificaron su postura: Da Silva lamentando que el líder del PP local no se retractase y Domínguez puntualizando que no se ha denunciado la ilegalidad del proceso, sino su dudosa moralidad, ya que consideran que este tipo de adjudicaciones se deben hacer a través de concurso público y no "a dedo" a una persona que forma parte del partido en el Gobierno.

Rafa Domínguez se refirió esta mañana a su citación judicial por una demanda que, afirma, ha sido "sin duda instigada y ordenada por el BNG de Pontevedra", para "transmitir mi máxima confianza en la justicia". El presidente del PP pontevedrés aseguró estar "totalmente tranquilo con la futura resolución" y recalcó que tiene "máxima confianza, máxima tranquilidad y estoy seguro de que las cosas van a salir absolutamente bien para mí y para el Partido Popular de Pontevedra".

En su día, Domínguez anunció que su equipo y él seguirán estudiando y sacando contratos realizados por el Bloque Nacionalista: “Ni me acobarda que me demanden los nacionalistas ni me intimida este tipo de estrategias. Su intención es que dejemos de arrojar luz sobre más adjudicaciones como ésta, una labor que entra dentro del cuadro de funciones que como oposición tenemos que realizar”, expresó el líder popular en la ciudad del Lérez.

Tras estas declaraciones, Kiko da Silva salió al paso a través de sus redes sociales para recalcar que la denuncia no la interponía el BNG de Pontevedra, sino él mismo a título personal por haber sido puesta en duda su honestidad profesional. De hecho, el dibujante no ha exigido indemnización económica en su denuncia, sino que Domínguez se retracte y pida disculpas públicamente, y que deje de utilizarlo en su lucha contra el BNG.