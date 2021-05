El gobierno local de Pontevedra ha decidido reiterar su petición a la Xunta de Galicia para que haga efectivo el proceso de demolición y paralización de cualquier actividad en una nave ilegal situada en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón, destinada al desguace de automóviles.

La xunta de goberno local reiterará esta demanda ocasionalmente a la Xunta, hasta que se haga cumplir la orden de la APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística), según anunció ayer la portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías quien informó de que esta decisión de instar a la Administración autonómica a que se ejecute la orden de demolición llega después de un acuerdo similar de hace unos meses y del que el Concello no obtuvo ninguna contestación al respecto.

Gulías explicó que desde entonces ocurrieron dos situaciones que llevan al gobierno municipal a volver a dirigirse a la Xunta. La primera es un recurso que presenta un particular en el Juzgado, a finales de 2020, manifestando su rechazo contra la inactividad de la Administración autonómica para resolver la situación. El recurso se resuelve a favor del demandante y establece un plazo de 3 meses para que se tomen medidas.

La segunda, la situó en los encuentros que el concejal coordinador del Rural, Alberto Oubiña, mantiene con el vecindario y con la ANPA por esta cuestión y en la que le manifiestan su malestar y las situaciones de incomodidad que se producen en el lugar con motivo de la actividad de la nave.

Repetirán la petición

Ante esta situación, Anabel Gulías aseguró que “instaremos periódicamente y hasta que se resuelva la situación, a la Xunta de Galicia para que tome medidas reales porque esta situación lejos de arreglarse se está perpetuando”.

La portavoz del Gobierno local recordó que esta nave de desguace de automóviles había sido declarada ilegal por el Concello por carecer de la licencia municipal obligatoria, al estar situada en terreno rústico no urbanizable. Por este motivo, la orden de demolición había pasado a la Xunta de Galicia, puesto que el Concello no tiene competencias en esta materia, y el ente autonómico había ordenado la demolición en 2006. Desde entonces no se ha hecho nada.