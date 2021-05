CIG, por una parte, y CC OO y UGT juntos, por otra, reivindicaron en las calles de Pontevedra la derogación de las reformas laboral y de las pensiones, además del fin de la precarización de los servicios públicos y la subida del salario mínimo. En la fiesta de los trabajadores, los sindicatos nacionalista y estatales evidenciaron su distanciamiento con dos manifestaciones que discurrieron por separado e incluso en sentidos opuestos por las calles de la ciudad, con lemas que en el caso de la CIG reclamaba en sus pancartas la derogación de la reforma laboral aprobada por el último Gobierno central del Partido Popular, contra la privatización de la sanidad pública, por un sistema de pensiones públicas y dignas y en la defensa del empleo en sectores especialmente afectados por la crisis. En la movilización conjunta de UGT y CC OO los lemas fueron “Agora toca cumplir. Un país en débeda coa súa xente traballadora” y “Non á represión de Lores contra os traballadores de Ence”.

El conflicto de la pastera estuvo también presente en la manifestación nacionalista, con la pancarta de CIG “Pola garantía e futuro dos nosos postos de traballo”. Esta marcha contó con la asistencia de la mayor parte de los concejales nacionalistas del Gobierno local, con el alcalde Miguel Lores al frente, así como diputados del BNG como Luís Bará.

El distanciamiento entre fuerzas sindicales gallega y estatales se hizo evidente no solo en las pancartas, sino también en los manifiestos finales. Marcos Conde, secretario comarcal de CIG dijo en su intervención que “a unidade sindical non é posible. CC OO e UGT son cómplices do capital, son submisos aos ditados dos gobernos do estado e da Xunta” y, por ello “deron por boa a reforma das pensións nas mesas de dialogo, negocian porque queren estar no negocio, as pensións privadas (...) Son chamados a participar no fondo de rescate, un fondo de rescate que se fai pola calada e de costas ás necesidade reais do país, e do cal o único que transcende son as inversión millonarias que recibirán as multinacionais”.

También recriminó a las centrales estatales que “deron por bo e como gran acordo o que acadaron coa patronal para a tramitación express dos ERTE durante a pandemia, agora estamos mirando os resultados. Agora sorpréndense con que os traballadores e traballadoras afectadas polos ERTE terán que pagar en facenda”. “Todas estas medidas que levamos anos esixindo a súa derrogación, e a recuperación dos nosos dereitos seguen aí. En Madrid uns e outros PSOE e PP mantéñenas”, añadió.

En la manifestación de UGT y CC OO se mostraron lemas contra el Gobierno municipal de Miguel Lores y su gestión para lograr el traslado de la pastera Ence.

Precarización del empleo, destrucción de puestos de trabajo en sectores como el financiero, los recortes en la administración pública, Correos y sanidad, y la escalada de privatizaciones en algunos de estos servicios públicos fueron cuestiones denunciadas en ambas movilizaciones. “Precisamos para a saída desta crise unha saída galega. Medidas dende o punto de vista de Galiza. Non nos sirve o plan que nos podan ter preparado dende Madrid”, dijo Marcos Conde.

Homenaje a los trabajadores esenciales durante la pandemia

El sindicato CC OO celebró ante la entrada del Hospital Provincial de Pontevedra un acto público de homenaje a diferentes trabajadores de colectivos esenciales durante la pandemia. El homenaje a estos colectivos se personalizó en diversos trabajadores que estuvieron en primera línea de intervención contra el COVID a lo largo de este año y muy especialmente aquellos que tuvieron que permanecer en sus puestos de trabajo incluso durante el período de confinamiento para garantizar la atención a la ciudadanía. Representantes del sindicato entregaron flores a una trabajadora del Hospital Montecelo, a una operaria del servicio de limpieza del mismo centro sanitario, una trabajadora del SAF del Concello de Pontevedra, otra de comercio de alimentación, otra de la industria alimentaria, del papel y a un policía local de Marín.