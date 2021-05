Histórico reencuentro de las siete primeras agentes de la Policía Local de Pontevedra

Tal día como hoy, un 2 de mayo, pero del año 1985, se incorporaban a la Policía Local de Pontevedra las primeras mujeres que formarían parte del cuerpo. Eran siete: Teresa Narciso, Emma Fores, Leonor Gulín, María Torres, Belén Domato, Pilar Peón y Pilar Arias. Tenían entonces entre 19 y 25 años y marcarían un hito en la historia de la Boa Vila ocupando el 20% de las 36 nuevas plazas convocadas desde un Concello con José Rivas Fontán como alcalde.

FARO ha logrado reunirlas a todas en exclusiva y por primera vez varias décadas después de ese primer contacto. Tres de ellas ya están jubiladas (Teresa, Emma y Leonor), pero el resto continúan formando parte de la Policía Local, a donde llegaron con diversas motivaciones y desde donde cumplieron de diferente manera sus sueños.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentarse a la Policía Local?

En plena crisis de los años 80, la mayoría lo hicieron por cuestiones económicas, pero también hay casos de vocación previa.

Para Teresa Narciso fue algo casual. Leonor Gulín le informó de la convocatoria y ambas se presentaron. “Estábamos viviendo en la familia un paréntesis en la vida laboral de mi marido y supuso una oportunidad para tirar hacia adelante con nuestros dos hijos”, asegura Narciso.

Por su parte, Gulín decidió hacerlo para independizarse económica y personalmente de la que era entonces su pareja; y lo logró.

Belén Domato y su marido tenían un hijo y estaban en paro, por lo que ella decidió “presentarme a todo lo que salía”.

Pilar Peón, inspectora desde 2005 (y la más joven de todas al entrar, con 19 años), también lo decidió por lograr un trabajo. “Entonces no tenía vocación, ahora sí”, reconoce.

Igualmente, ese fue el fin de Pilar Arias, que, aunque de familia de padre Guardia Civil, confiesa que se animó simple y llanamente para poder trabajar.

Por supuesto, también algunas de ellas decidieron presentarse por vocación. Es el caso de Emma Fores y de María Torres. La primera asegura que su padre era militar y que este ámbito siempre le atrajo; se animó para ayudar a una amiga tanto en la preparación de la teoría como de las prácticas.

“Quería ingresar en la Escuela Naval Militar de Marín, pero no admitían mujeres”

En cuanto a María Torres decidió presentarse por pura vocación. “Quería ingresar en la Escuela Naval Militar de Marín, pero no admitían mujeres”, lamenta. En su familia había un teniente coronel de caballería, lo que le influyó enormemente. “Fui operadora de cinematógrafo y al ver mi futuro algo negro en el sector decidí presentarme a la convocatoria”, recuerda.

La oportunidad laboral supuso para varias de ellas, que terminaron separándose, la ruptura con las cadenas de un patriarcado familiar muy habitual por aquel entonces. Muchas sufrieron dificultades y falta de apoyo por parte de sus parejas para preparar los exámenes y, además de estudiar, tenían que hacerse cargo de la casa y los hijos. Lo que hoy día se denominaría unas “superwomen”.

¿Qué recuerdan de esos primeros años en el trato con los compañeros y la ciudadanía?

Ser mujer en un cuerpo de seguridad no es fácil, y mucho menos en plena década de los 80. La primera promoción de la Policía Local así lo corrobora.

Los comentarios sexistas entre algunos de sus compañeros de entonces, que no aceptaban tratarlas como iguales, eran habituales, algo que ellas se esforzaron en que cambiase, y consiguieron con el tiempo.

“La gente es muy machista, acosadora, abusadora... Había los típicos hombres machistas que ya los ves de lejos pero que no son tan peligrosos como los que van por detrás a hacer daño y machacarte”, diferencia Emma Fores. “Eso te obliga a trabajar el doble que el hombre”, añade.

Pero las cosas tampoco eran fáciles con la ciudadanía. Leonor Gulín recuerda que en una ocasión una mujer le llegó a decir en la calle “ti non podes ir para casa para deixar o posto de traballo a un home?”, un comentario habitual por parte de ambos sexos.

“Aunque tú tengas un carácter muy amable o cariñoso en tu vida personal, en la calle te obligan a ser dura, rígida”, aseguran las agentes.

“Nos tomaban el pelo, vivíamos en una tensión constante en la calle. En una ocasión hubo que sacar por las solapas a un conductor de un camión que nos vaciló durante media hora desde dentro del vehículo y no quería salir”, narran indignadas.

"Había los típicos hombres machistas que ya los ves de lejos pero que no son tan peligrosos como los que van por detrás a hacer daño y machacarte"

Destacan que con el tiempo “terminas endureciéndote, poniéndote una coraza”. “Tuvimos grandes enfrentamientos al principio. Si rompen una denuncia delante tuya, como nos tiene pasado, no puedes permitirlo, porque Pontevedra es muy pequeña y se correría la voz”, advierten.

Tampoco en las oficinas de la Policía Local las cosas mejoraban. Belén Domato, que trabajaba en ellas, cuenta que “al ser mujer, te entraban de diferente forma” o “te pedían hablar con un superior”. “En una ocasión me tiraron el importe de una multa todo en monedas para que las recogiera”, dice.

Pilar Peón, por su parte, diferencia dos etapas en su trayectoria: la de la calle y la de mando, como inspectora. “En general bien, pero había determinados compañeros que ya no están o que están a punto de jubilarse con los que me tuve que poner muy seria, recordándoles que si soy oficial y doy una orden es porque a mí me la transmiten y hay que cumplirla”, manifiesta.

"Si rompen una denuncia delante tuya, como nos tiene pasado, no puedes permitirlo, porque Pontevedra es muy pequeña y se correría la voz"

Por el contrario, en contadas ocasiones el hecho de ser mujer les facilitó el trabajo, como le ocurrió a Leonor Gulín tras el aviso de fuga de un paciente de Psiquiatría en el Hospital Provincial. Su compañero le dijo “a ver cómo hago yo ahora todo, atraparlo y protegerte a ti”. “Me dio tanta rabia que mientras él paraba el coche salí y subí al hospital en su busca. Tanto fue así que el paciente al ver una mujer con falda se me agarró del ganchete y se dejó llevar”, recuerda divertida.

La anécdota de la falda, el bolsito y los tacones Impensable sería hoy en día ver a una agente de cualquier cuerpo de seguridad trabajando en tacones y con falda y bolso de calle, pero así ocurría cuando se estrenó la primera promoción de mujeres de la Policía Local de Pontevedra. “Así vestidas, éramos un cachondeo en la calle, claro. Era ridículo”, se lamentan. Afortunadamente, esa situación duró muy poco por varios motivos: las agentes motoristas precisaban pantalones y cualquier actuación en la calle de persecución era impensable con falda. Sobre esto último, una de las mejores anécdotas la narra a FARO María Torres: “Estábamos un compañero y yo en el turno de noche y en las Galerías Oliva había una persona que iba a robar en la farmacia intentando entrar dando patadas al cristal. En cuanto nos vio, tras romper el cristal, echó a correr. Mi compañero se quedó paralizado mirando los destrozos, pero yo me arremangué la falta hasta la cintura y lo seguí. Lo pillé al final de las galerías. Cuando llegó mi compañero yo seguía con la falda subida. Mi jefe entonces me felicitó por la intervención y me dijo que, claro, el tema de la falda... Yo le respondí que, con todos los respetos, aquí vengo trabajar, no a poner falda ni a lucir tipo. Si soy un figurín, no soy policía”.

¿Qué cambios destacarían en la profesión?

La falta de medios en aquellos años con respecto a la actualidad es lo que más destacan todas. “Obviamente, al no haber teléfonos móviles, tenías que ir a las cabinas de teléfono a dar los avisos”, coinciden.

También los derechos como trabajadoras y otras cuestiones comunes al resto de profesiones, como la posibilidad de ascender o la conciliación de la vida laboral y familiar.

¿Cómo fue el cambio de la Pontevedra llena de tráfico a la peatonalización de la mayor parte del centro?

Las zonas más conflictivas para la Policía Local a nivel de regulación del tráfico eran el centro urbano y los alrededores del Mercado. “Como mujeres teníamos más problemas en el Mercado, porque era gente más ruda; no podías ir pidiendo por favor suave, tenías que ponerte a su altura diciéndoles que te sacasen ya el coche”, se ríen recordando. Tanto es así que una de las novatadas más frecuentes era dejar a los agentes nuevos en la zona, para que se “curtieran”.

En lo que respecta a determinadas calles, destacan Gutiérrez Mellado (antes General Mola), “donde se formaba hasta triple fila”, o la plaza de Curros Enríquez, donde había numerosos comercios, incluidos los históricos Almacenes Olmedo, que atraían el tráfico rodado.

“Como mujeres teníamos más problemas en el Mercado, porque era gente más ruda; no podías ir pidiendo por favor suave, tenías que ponerte a su altura diciéndoles que te sacasen ya el coche”

Con la peatonalización sufrieron en primera línea los enfados de la ciudadanía. “Nos costó hacer que la gente entendiese que no se podía circular. Tuvimos muchos enfrentamientos”, aseguran.

Y el trabajo en sí no era nada fácil: “denunciabas en una esquina o terminabas una doble fila y cuando volvías atrás ya se había vuelto a formar, como ocurría en Echegaray”.

“A raíz de la peatonalización nuestras funciones cambiaron en un 80%. Pasamos más a temas de orden público y labor humanitaria, animales...”, consideran, algunas labores que ahora ya ejerce Protección Civil.

¿Qué es lo más satisfactorio de ser agente de la Policía Local?

“Lo bueno, para mí, es el enriquecimiento personal. Te haces más humana en la profesión, si quieres desarrollar esa faceta, conociendo un poco más al género humano”, resume Teresa Narciso.

“Yo volvería a ser Policía Local, pero sería muchísimo más dura. La gente es mi enemiga mientras no me demuestre lo contrario. Lo más satisfactorio es que das con gente muy, muy buena. La satisfacción personal de hacer bien tu trabajo y ayudar es lo mejor”, afirma Emma Fores.

Leonor Gulín: “A mí, además de darme la libertad que pretendía, me vi con una familia, porque eso éramos. En una ocasión nos encerramos en defensa de nuestro jefe. Velábamos unos por otros. Entramos con mucha ilusión”.

"Ver el lado humano potencia el servicio al ciudadano, a pesar de que tengas muchos problemas a menudo”

“Yo sería policía una y mil veces. He tenido un enriquecimiento personal porque he dado con gente muy buena. Ver el lado humano potencia el servicio al ciudadano, a pesar de que tengas muchos problemas a menudo”, celebra María Torres.

“Yo aunque no entré por vocación, volvería a presentarme, porque me gusta el trabajo que hago y el saber que estás ayudando. Cuando estaba en la emisora me di cuenta de que hay gente que solo necesita hablar. Eso ya me sirve”, confiesa Belén Domato, que en una ocasión evitó un suicidio a través del teléfono.

En cuanto a Pilar Peón, afirma que “tratas con mucha gente e intentas quedarte con lo bueno, con lo que enriquece”.

Pilar Arias concluye resaltando “la independencia económica”. “Con 23 años no tener que pedir dinero a nadie... por supuesto volvería a ser policía, porque lo mejor son los compañeros”.

Las trayectorias de todas ellas darían, tal y como reconocen, para un libro “bien gordo” de anécdotas, y quizá muy útil para contribuir a la tan necesaria integración de la mujer en todos los ámbitos laborales.

