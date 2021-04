El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, denunció este viernes "un nuevo caso de despilfarro de dinero público del BNG”, una denuncia que contextualiza “en las numerosas irregularidades que lleva a cabo este Gobierno local”. En este caso, Domínguez se ha referido al contrato firmado en 2015 entre el Concello y la comunidad de montes de A Canicouva para el alquiler de unos terrenos para la construcción de una planta de compostaje en esa parroquia.

En relación a la Comisión de Investigación que los populares llevan al próximo pleno municipal, Domínguez ha dicho que ante “la negativa de Lores a que se investiguen los contratos y la negativa del PSOE a que se apruebe esta comisión, no nos van a dejar más remedio que poner estos datos en manos de la Justicia para que se investigue que está pasando en el Concello de Pontevedra”. “Les digo que lo que pasa en el Concello no es normal: todas estas irregularidades no tienen espacio en una democracia moderna y la falta de transparencia del BNG y del PSOE dejan a Lores y a sus socios en muy mal lugar”, manifestó el líder popular.

De la planta de compostaje, “a día de hoy no existe todavía ni proyecto, y desde el 2015 llevamos pagando 20.000 euros todos los años por unos terrenos que no se han utilizado”. En particular, Domínguez se ha referido a el punto 5 del contrato: “Se o centro municipal de tratamento de residuos e elaboración de compostaxe non se chegase a construír nun prazo de 4 anos desde a sinatura do contrato ou deixase de funcionar por periodo superior a un ano logo da súa posta en funcionamento, quedará automáticamente extinguido este contrato, recuperando o titular plena propiedad e posesión do predio, ou porción ao que atinxa o mesmo”, expuso Domínguez.

“El contrato caducó en 2019 y desde entonces no hay ninguna relación contractual entre el Concello de Pontevedra y la comunidad de montes de A Canicouva. Por eso no se puede entender que Lores firmase recientemente un nuevo pago de 20.000 euros. A día de hoy no nos consta que haya nuevo contrato. Por lo tanto, no estamos hablando solo de tirar el dinero de todos los pontevedreses a la basura año tras año, y ya van más de 100.000 euros de todos los pontevedreses. Estamos hablando que no existe justificación jurídica o documental para el pago, lo que supone que se ha desembolsado el dinero de los pontevedreses de una forma ilegal”, ha sentenciado Domínguez.

“Por lo tanto, entendemos, a falta de las pertinentes explicaciones que nos puedan dar, que estamos ante un presunto delito, pues tenían conocimiento y tomaron una decisión a sabiendas de que era ilegal, y en este caso, es el propio señor Lores el que firma la orden de pago a través de un decreto de alcaldía”, ha argumentado el popular. “No se puede alegar desconocimiento. No pueden decir que no les hemos avisado. Todos sabemos que hacer un pago desde el Concello sin existencia de un contrato es ilegal”, ha subrayado el popular.

“No es normal que se paguen durante cinco años 20.000 euros por el alquiler de un monte que no se utiliza para nada, pero ya no es legal que se siga pagando cuando el contrato se ha extinguido automáticamente”, ha rematado Domínguez.