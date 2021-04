“La esperanza atrae algo que llamamos libertad; libera nuestra libertad”

–¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra?

–La idea surge a partir de la experiencia, de cuando trabajaba como profesor de Física y Química y Religión en uno de nuestros colegios. Captaba que había síntomas de cierta desesperanza entre el alumnado. Y siempre mantuve esa inquietud sobre el tema, entre la ciencia, entre la fe, entre la sociología. Y, finalmente, se plasma cuando estaba en la Universidad Boston College cuando tengo que hacer un trabajo de tesis, y fue cuando profundicé en esta cuestión.

–El tema central es la esperanza ¿cómo lo aborda?

–Es el tema central y me pregunto fundamentalmente en qué medida contribuye la esperanza a forjar una sana identidad. Y si la pregunta es ¿es la esperanza solo para tiempos de crisis? La respuesta es, no. Tenemos que suscitar, forjar sujetos, personas, en un ambiente en el que predomine la esperanza. Dialogando con dos autores, J. B. Metz y W.F. Lynch, un americano y un alemán, sobre Occidente, abordo qué esperanza proponer.

–¿Qué esperanza debemos entonces ejercitar?

–Una, quitar esa falacia o ese pensamiento de que la esperanza es única. No lo es, predominan las dos, esperanza y desesperanza coexisten en el ser humano, el tema, el problema o la debilidad aparece cuando la desesperanza predomina. La cuestión es que hay síntomas en Occidente, desde falta de sentido en el trabajo a drogadicción, consumismo, baja autoestima, niveles de separaciones y divorcios o excesiva temporalidad laboral, síntomas que hablan de un sujeto que parece no tener esperanza, no tener donde invertir la libertad. Y una de las propiedades fundamentales de la esperanza es la libertad: atrae algo que llamamos libertad, libera nuestra libertad, acrecentando la adaptabilidad y la creatividad humana, haciéndonos mentalmente más resistentes y capaces.

–¿Podemos recuperar el entusiasmo por la vida?

–Sí, de hecho es uno de los aspectos que no solo analizo sino que propongo una tecnología, algo a lo que uno pueda incorporarse, esté bien, es decir no tenga una crisis, o esté en ella, en una crisis de desesperación o de desesperanza. Y ahí hay aspectos materiales, humanos, que vienen a ser bendecidos como fuentes de esperanza y como aspectos a cuidar. Uno muy importante es el que hemos dicho: prestar atención desde esa perspectiva, que no es malo sentir desesperanza, el problema es cuando está totalmente inundada nuestra esperanza o cuando no conocemos por dónde nos entran las desesperanzas. Otra es cuidar las amistades o también generar ámbitos de confianza. Para la esperanza hay que cultivar la confianza, respecto a uno mismo, pero también generar confianzas, en amigos, en familias, en el trabajo, en encontrar nuestros talentos. Y también en descubrir o encontrar una historia amable sobre nuestra historia, sobre nuestro propio pasado, narrar nuestra historia y hacerlo con alguien que pueda comprenderlo, que no la juzgue. Ahí aparece, sobre todo, la esperanza como virtud teologal, que es Dios y su gracia la que nos permite narrar esa historia misericordiosamente o amablemente.