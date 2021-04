“Que no engañen a la gente. Nunca habrá un título de FP para la Escuela de Canteiros si no se reclama y se defiende el traslado del centro a la Xunta”, dice la diputada provincial Noemí Outeda en referencia a las últimas demandas realizadas por el PP a nivel estatal. La delegada de la Escola radicada en Poio acogió con satisfacción “la preocupación que están teniendo últimamente por la escuela”, pero recordó que “la educación es competencia exclusiva de las comunidades autónomas” . Lamenta que el PP no presenta iniciativas en el Parlamento gallego exigiendo la transferencia del centro a la Xunta.

La diputada provincial aseguró no entender “estas prisas para que haya un nuevo título de FP cuando entre 2011 y 2018 hubo una ministra de Educación del PP al que no se le formularon demandas de este tipo” pese a que tanto alumnos como profesores reclamaban un título oficial. Outeda también dice que “cuando llegamos a la Diputación, la escuela no tenía licencia. Tuvimos que invertir muchos recursos para conseguir, en junio de 2020, que el centro, que llevaba veinte años en funcionamiento, consiguiera la licencia de primera ocupación”.

Indica que ahora la Diputación está a la espera de que la Consellería de Economía le autorice a impartir la formación de los cinco certificados mediante convenio. “Enviamos el borrador hace unas semanas y estamos esperando su aprobación”, dijo la diputada provincial, quien agregó que “necesitamos menos mociones y más acciones, que la Xunta avance y agilice los trámites para que se haga realidad”.