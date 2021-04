Pontevedra, tercera ciudad gallega con más participación en la donación de sangre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) recogió en 2020 unas 50.000 donaciones de sangre en las siete principales ciudades gallegas y Pontevedra se sitúa en tercer lugar en cuanto a participación. La aportación de las siete ciudades, que representan el 37% de la población gallega, supuso el 47% de las donaciones de sangre recogidas el pasado año y alcanzó un incremento de cinco puntos respecto al año anterior.

Con un total de 4.454 donaciones en 2020, la ciudad del Lérez elevó el pasado año el número total en más de 500 y la tasa de donación fue de 53 por cada mil habitantes, por encima de A Coruña (47), Ourense (45), Vigo (44) y Lugo (50). Solo están por delante de Pontevedra Santiago (94 por cada mil habitantes) y Ferrol, con 55.

Además, la urbe pontevedresa está por encima de la tasa de participación media de las ciudades gallegas, que fue de 50 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, índice que superó en once puntos la media gallega. La ciudad con mayor tasa de donación de Galicia fue Santiago de Compostela, con 94 por cada mil habitantes, aunque en número fue, en números absolutos, el municipio de Vigo con mayor participación con 10.822 donaciones de sangre, debido a que es el de mayor población de Galicia.

ADOS explica que "la existencia de instalaciones de atención permanente al donante de sangre en las siete grandes ciudades facilita un mayor acceso al gesto solidario de donación desde el barrio de las ciudades gallegas, ya que también tienen la posibilidad de donar en las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue.

Durante el año 2020, y debido a la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, el sistema de citas facilitó el acceso de los ciudadanos a la donación, que en gran medida optaron por donar a las instalaciones de ADOS en los principales hospitales de referencia de ciudades. Así, el 21,3% de las donaciones se registraron en estos lugares.

En el caso de Pontevedra, ese punto está localizado en el Hospìtal Provincial, con los siguientes horarios: lunes y viernes de 08.00 a 15.00 horas y martes, miércoles y jueves de 15 a 22 horas

Puede donar sangre cualquier persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos y que no padezca o haya padecido enfermedades de transmisión sanguínea (VIH, hepatitis B o C, etc.). "La donación de sangre es un acto sencillo que permite a muchas personas solucionar su problema de salud e incluso salvar su vida. En Galicia necesitamos entre 400 y 500 donaciones de sangre diarias para asegurar una cobertura adecuada de hemoterapia para nuestros hospitales", añade ADOS.

Para más información, la Agencia de Donación de Órganos y Sangre tiene la página web: ados.sergas.gal, las páginas de ADOS en las redes sociales y también es posible llamar al número gratuito para resolver cualquier duda relacionada con la donación de sangre o para conocer la fecha de viaje de las unidades móviles: 900 100 828. En este teléfono, además, también se puede solicitar una cita para donar sangre.