Uno de cada cuatro vecinos del área ya recibió al menos una dosis de las vacunas contra el COVID

El área tiene una población aproximada de cerca de 300.000 personas, pero hay que recordar que los niños y adolescentes, por el momento, no está previsto que sean incluidos en el calendario de vacunación.

“Además, hay que recordar que las segundas dosis de AstraZeneca aún no se han administrado”, informa a FARO Juan Alberto Vázquez Vilar, coordinador de vacunación en el área de Pontevedra y O Salnés.

A ello habría que sumar que la vacuna de Janssen solo necesita una dosis, aunque por el momento su presencia no es más que simbólica en el proceso.

Está previsto, asimismo, que en un par de semanas se continúe con la vacunación masiva con segundas dosis de Pfizer, lo que elevará de forma notable las cifras globales, avanza Vázquez Vilar.

Actualmente se está terminando de vacunar al grupo prioritario por excelencia, el de los mayores de 80 años con Pfizer o Moderna. Faltan en esta franja de edad aquellos que se fueron incorporando a la campaña a través de aseguradoras. El hecho de no figurar en ningún cupo médico del Sergas ha dificultado un poco más su inclusión en el proceso.

También se está yendo a administrar el suero a domicilio a los mayores que no se pueden trasladar, la mayoría de ellos grandes dependientes. “Esto significa una planificación diferente que requiere de más recursos y más tiempo”, apunta Juan Alberto Vázquez Vilar.

Por otro lado, en los grandes recintos se recuperó ayer la vacunación masiva a los mayores de 70 a 79 años con Pfizer y está previsto que en un par de semanas algunos de ellos ya reciban la segunda dosis.

También en estos lugares, el Recinto Ferial y el pabellón Fexdega, se está vacunando con AstraZeneca a las personas de 60 a 65 años.

Por último, también se avanza en la vacunación del grupo especial de pacientes con patologías: enfermos oncológicos, inmunodeprimidos, trasplantados o en lista de espera de trasplante, dependientes de diálisis y aquellos con síndrome de Down mayores de 40 años, entre otros.

Las dudas con AstraZeneca

Respecto a los colectivos profesionales, “queda una parte importante de aquellos que debían recibir AstraZeneca que son menores de 60 años”. “Con las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, siguen a la espera y su vacunación está paralizada”, apunta el coordinador en el área sanitaria.

Por el momento, sin embargo, hay otros grupos que aún no se han estrenado en la campaña, como los de la franja de 66 a 69 años, que está previsto que se incorporen en breve, “aunque aún no sabemos con qué vacuna”.

“Entendemos el miedo, pero en realidad se produce un efecto paradójico; todos consumimos medicamentos que tienen numerosos efectos adversos” Juan alberto Vázquez Vilar - Coordinador de vacunación del área sanitaria

En general, la respuesta de la población a la vacunación es muy positiva. “Lo principal es que haya suministro de vacunas. En cuanto a la población, el porcentaje medio de los que se deben vacunar con Pfizer y acuden es de casi el 90%, mientras que en el caso de AstraZeneca baja hasta casi el 80%”, indica Vázquez Vilar.

En todo caso, recuerda que “tiene más ventajas vacunarse que no vacunarse, si no uno no está vacunado las probabilidades de contraer la enfermedad son mucho más altas”. “Entendemos el miedo, pero en realidad se produce un efecto paradójico; todos consumimos medicamentos que tienen numerosos efectos adversos”, matiza.