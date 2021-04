Despertar la memoria y el orgullo de Portonovo. Estos son los dos objetivos que la Concellería de Cultura, dirigida por Paz Lago, busca con una exposición de imágenes antiguas de la villa marinera y de sus gentes que, desde ayer y durante todo el mes de mayo, lucirá en el inicio de la Avenida Rafael Picó, entorno del mercado de abastos y el campo de San Roque.

La muestra fotográfica procede de los archivos de la asociación Ollares de Portonovo con imágenes cedidas por los vecinos en las que se retratan distintos momentos de la vida social, laboral, lúdica y litúrgica de finales de los años 50 hasta la actualidad. De la selección de las fotografías y puesta en escena, en colaboración con Cultura, Carlos Carballa “Carramón” que junto a la concejala Paz Lago visitaron ayer los tres espacios expositivos.

La exposición junto al vídeo realizado en colaboración con el Obradoiro de Hostalería do Salnés con recetas del producto estrella de la gastronomía del municipio, la raya, se enmarcan dentro de las actividades de la Festa da Raia que este año no se va a poder celebrar debido a la situación sanitaria. El Concello no quiere dejar pasar, sin embargo, las fechas habituales de su celebración sin realizar un guiño a la cita gastronómica. El vídeo se comparte hoy en las redes sociales del Concello de Sanxenxo con distintas elaboraciones de la raya para animar a los vecinos y vecinas a consumir un producto de gran calidad.