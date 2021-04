La Policía Local de Poio ha detenido a un vecino del municipio en colaboración con los Mossos d'Esquadra por delitos de estafas telemáticas y pertenecía a organización criminal. El arrestado pasó ayer por la tarde a disposición judicial y le acusa de actuar de testaferro de una banda que actúa desde Nigeria.

Según la Policía Local de Poio, la colaboración de este ceurpo con el servicio policial catalán permitió identificar a esta persona y demostrar la pertenencia a una organización criminal que actuaba en todo el territorio nacional para cometer presuntos delitos de estafas.

El arresto se produjo sobre las 12:40 horas de ayer viernes y sobre el vecino pesaba una orden de búsqueda y detención dada de alta por la Unidad de Investigación de los Mossos.

La historia se remonta a mediados del año 2019 cuando una pesona denunciaba una presunta estafa en dependencias policiales de la Comisaría de Cornellà de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, cuerpo que solicita la colaboración de la Policía Local de Poio para identificar al supuesto autor, del cual se desconocia la identidad.

El "modus operandi de dicha organización" es el siguiente:

Para la selección de la víctima, la organización criminal, que en este caso se encuentra situada en Nigeria, rastrea desde la aplicación "Wallapop" los anuncios que más les interesa y, una vez seleccionados, realizan una oferta al vendedor.

La organización criminal, desde Nigeria, previamente ha obtenido unos testaferros para dar de alta números de teléfono en España, u otros paises donde se quiera actuar, para dar una veracidad y proximidad hacia la víctima.

Una vez contactan con la víctima, normalmente la invitan a mantener la conversación a través de "Whatsapp" donde figura un número nacional, con algunas excepciones que lo hacen desde un número nigeriano. En estas conversaciones, donde los supuestos compradores nunca hablan en viva voz con el vendedor, se observan conversaciones con una traducción automática simple desde un traductor web.

La Policía Local añade que una vez que se ha llegado a un acuerdo económico por ambas partes, la organización criminal insta a realizar la transacción por el método propio de "Wallapop" llamado "Wallapay". Es entonces cuando el supuesto comprador le dice a la víctima que ya ha ingresado el dinero que se encuentran en custodia de la aplicación.

Después, la víctima recibe un correo electrónico suplantado de "Wallapay", el cual manifiesta que el comprador ha ingresado el dinero. Es a consecuencia de este hecho que la víctima envía el objeto o el teléfono a una dirección que le ha facilitado en la conversación del "Whatsapp". Esta dirección será la dirección de los receptores de la mercancía.

Posteriormente, la víctima recibirá un segundo correo donde le manifiestan que por error informático de "Wallapay", el comprador ha ingresado más dinero de la cuenta y que hasta que el vendedor no ingrese el dinero para equilibrar la cuenta, no recibirá su totalidad.

Para acreditar estos correos, la organización criminal adjunta un escudo de la Guardia Civil para darle una seguridad a la víctima.

Es en este punto donde recae la importancia del testaferro, es este caso este vecino de Poio, para materializar el delito, según los agentes, que indican que sin este intermediario la estafa no se puede materializar. Entonces, "no es un simple testaferro que pone su identidad visible para que el verdadero autor no sea identificado, sino que es parte de la estafa informática por que esta se lleve a cabo, a la vez que recibe el terminal, lo vende y envía el dinero a la organización criminal".

Tal y como se ha constatado en estas diligencias, la manera que tiene la organización criminal de captar una persona para que reciba el material es bastante sencilla.Los agentes indican qque si de las centenares de tentativas de estafa que realiza diariamente la organización, la víctima de una de ellas se da cuenta antes de realizar el envío del terminal que lo que está sucediendo es un engaño, se lo dice al supuesto comprador. Es entonces cuando la organización, haciéndose pasar ahora por una empresa, le ofrece un trabajo.

El trabajo que le ofrece la organización criminal es el de recibir a una dirección decenas de terminales telefónicos u otros objetos de valor, encontrarles un comprador y enviar el dinero a través de una empresa financiera de envío de dinero, como "RÍA" o "Western Union". A cambio, el supuesto trabajador se quedará aproximadamente cien euros en cada venta. Esto queda reflejado en las conversaciones aportadas por un receptor con la organización criminal a esta instrucción.

La Policía Local considera que "el vecino de Poio es parte activa de la organización criminal y parte necesaria para llevar a cabo los delitos de estafa", por lo que se le investiga por "un delito menos grave de estafa y otro de pertenencia en organización crimina".

La plantilla municipal ha constatado un incremento del 50% de denuncia recogidas en esta Policíadesde que se activó el estado de alarma.