El concelleiro de Coordinación do Rural, Alberto Oubiña, informó de que las obras de saneamiento y abastecimiento en el rural entran en una nueva fase en la que se abre el plazo para que los vecinos soliciten las acometidas a estas redes, antes de que el Concello pase a pavimentar las vías en las que se instalaron las canalizaciones generales.

Oubiña hizo hincapié en que ahora es el momento adecuado para que los propietarios de las viviendas de las parroquias en las que se acometieron o se están acometiendo estas redes dirijan sus solicitudes a la empresa adjudicataria del servicio, Viaqua, para que les proporcione el presupuesto y realicen la obra de conexión.

“Esta fase se basea na responsabilidade individual de cada propietario ou propietaria para sumarse e darse de alta nas acometidas que, no caso do abastecemento, aínda que non é obrigatorio é unha opción que recomendamos altamente e, no caso do saneamento, é unha obriga naquelas vivendas que se atopen a menos de 50 metros dun pozo por gravidade e a menos 30 metros por impulsión”, recordó.