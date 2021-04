El reciclaje se afianza en la ciudad

Cada año, los pontevedreses depositan en los contenedores específicos de envases, vidrio y papel unos 41 kilos de estos materiales por persona. Esto significa un total de 282 toneladas de ese tipo de basura al mes, una cifra nunca alcanzada hasta ahora en la ciudad, según los datos de Ecoembes y Ecovidrio, empresas que gestionan el reciclaje de estos residuos. Este volumen de recogida selectiva pone de manifiesto que el reciclaje está de moda en Pontevedra, quizás impulsado por la política municipal de reutilizar la materia orgánica para, entre otros objetivos, reducir los envíos de basura a Sogama.

Solo en vidrio, papel y cartón y envases las cifras actuales suponen un significativo aumento de más de 50% con respecto a lo que se depositaba hace solo cinco años, cuando apenas se llegaba a 185 toneladas mensuales. En estas cifras no se incluyen los cientos de kilos que cada día se depositan en los composteros individuales y comunitarios y en los contenedores marrones instalados por el Concello en la vía pública. Desde julio pasado existe este nuevo contenedor de la basura en determinadas calles y solo pueden utilizarse mediante una llave electrónica (similar a una tarjeta bancaria) que permite la apertura del recipiente. Para ello será necesario acogerse voluntariamente al programa.

Por esta y otras vías de compostaje, el Concello aspira a reutilizar alrededor de dos mil toneladas de materia orgánica al año, es decir, unas 150 al mes, que se sumarían a las 282 de papel, vidrio y envases. Suponen alrededor de 430 toneladas (más de 5.000 al año), lo que ya supone un impacto significativo en la reducción de la basura total que se produce en la ciudad y que ronda las 30.000 toneladas al año. Aún así, más del 80% de todos los residuos urbanos todavía se envían a Sogama.

En el reparto por material entre los residuos reciclados se registran cifras muy similares, si bien el cartón y el papel muestra una ligera ventaja, con 14,5 kilos por persona y año, hasta sumar más de 1.200 toneladas en cada ejercicio. Con 14 kilos por persona se sitúa el vidrio, hasta llega a 1.165.340 kilos en todo el año. Algo por debajo están los envases del iglú amarillo, con 12,3 kilos por habitante y año para un total de algo más de un millón de kilos. Sin embargo, es el apartado que más ha crecido en el último lustro

Hace cinco años, en 2016 apenas se recogían 644.000 kilos de envases al año, con lo que el aumento fue del 80%. Por su parte, se ha pasado de 734.000 kilos de papel y vidrio a 1,2 millones (más de un 60% de crecimiento), mientras que el vidrio subió de 840 toneladas a casi 1,2, es decir, un 40% más.

En otros municipios también se constatan recogidas llamativas, como es el caso de Poio, con casi 600.000 toneladas anuales de vidrio, ligeramente por delante de los 552.000 kilos del mismo material en Sanxenxo el pasado año.

Por su parte, el plan de contenedores marrones está dirigido a medianos productores de biorresiduos, como son restaurantes, comercios de alimentación o fruterías, pero también a viviendas particulares que estén ubicadas en la ruta establecida.

A todos los usuarios participantes en el Plan Composta, bien sean productores singulares o viviendas particulares, se les entrega de forma gratuita un cubo de 7, 45 y 90 litros (dependiendo de las necesidades ante la cantidad de biorresiduos que genere), así como bolsas de basura compostables y la llave electrónica. Se han elegido zonas de la ciudad donde no es posible instalar composteros comunitarios, gran parte del centro de la ciudad y la zona monumental.

La ruta con la que comenzó este plan el verano pasado abarca las calles, Loureiro Crespo (a la altura de Ernesto Caballero), José Malvar, avenida de Buenos Aires hasta la rotonda del puente de As Correntes, plaza do Peirao, Cruz Vermella, Santa Clara, Sarmiento, plaza de A Leña, Pasantería, Aduana, Ferrería, Soportales, plaza de A Verdura, Ánimas, Peregrina, Michelena, Alhóndiga y Teatro Principal, Santa María, San Martiño, Prudencio Landín, Alameda, Echegaray, Colón, Riestra, Augusto González Besada, García Camba, Andrés Mellado, Pardo de Cela, Virxe do Camiño, Sagasta, Frei Xoán de Navarrete, Joaquín Costa, Estrada (hasta el Sagrado Corazón). Desde Sagasta también se irá hacia Benito Corbal y Cobián Areal. Y desde la Avenida de Buenos Aires también se irá hacia Padre Gaite, Perfecto Feijóo, San Antoniño, Casimiro Gómez y A Seca.

Paralelamente, se dispone de una red de composteros individuales en las viviendas unifamilares del rural, y de otro de composteros comunitarios en algunas parroquias, pero sobre todo en barrios urbanos como Campolongo, a Parda, Eduardo Pondal, Valdecorvos o Monte Porreiro, hasta un total de 25 instalaciones, algunas de ellas al borde de la saturación.