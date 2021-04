La vicepresidenta apuesta por el “diálogo” para dar garantías a los trabajadores y proveedores”

La vicepresidente cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistió en que el futuro de Ence no depende de la Ley de Cambio Climático sino de la Audiencia Nacional, y subraya que “este ministerio no tiene las competencias, es la Xunta quien es responsable de las competencias ambientales, forestales, laborales o industriales al respecto, pero también es verdad que no es un asunto del que nos queramos desentender cuando se ha planteado una petición de estas características” por parte de los trabajadores, dijo al término de la reunión. Insistió en que “tenemos 10 años para preparar bien esa transformación. Evidentemente, cuanto antes se reduzcan las incertidumbres, cuanto antes se encuentren soluciones que den garantía, confort a los trabajadores y a los proveedores, más fácil será para todos. Y para esto es imprescindible el que cada uno de los actores identifique, no solamente cuáles son aquellas cuestiones que le preocupan particularmente y por qué, sino también cuáles son las propuestas que le parece que pueden ayudar a resolver, a encauzar, a dar una respuesta a esta situación con la plena garantía de los trabajadores en la zona”. Además, “se necesita un diálogo local” entre los interlocutores competentes. Al respecto, el alcalde Miguel Fernández Lores, destacó “la voluntad de diálogo de la ministra y del comité de empresa de la fábrica que aboga por el mantenimiento de puestos de trabajo, independientemente de la ubicación. Además de las alternativas, también se abordaron otros temas, como la posibilidad de buscar financiación a través de fondos europeos, en relación con temas como el mantenimiento del empleo, la innovación o nuevas alternativas para completar el ciclo”.