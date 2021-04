El pleno de Pontevedra, con los votos de BNG y PSOE, exige a la Xunta de Galicia que mantenga abierta a unidad de Primaria de la escuela de Verducido, cuyo cierre está anunciado para el próximo curso. El acuerdo contó con el rechazo del Partido Popular y la abstención del edil no adscrito.

El concejal de Educación y portavoz del PSdeG-PSOE, Tino Fernández, criticó los motivos “económicos” que llevan al Gobierno de la Xunta a “no invertir en educación pública, porque la educación pública es una inversión y no un gasto”, subrayó, además de denunciar que con decisiones como esta se incentiva la despoblación del rural. “La población no se va a quedar en el rural, como pretende promocionar la Xunta, si no tiene servicios tan básicos como la Educación”, explicó Fernández.

El portavoz socialista denunció la “persecución” y la “asfixia” del ejecutivo autonómico hacia esta escuela rural, un “centro de referencia” en Pontevedra en materia de calidad educativa, aseveró.

El portavoz del PP, Rafael Domínguez, anunció que las familias del colegio de Verducido serán “contactadas” por la Consellería de Educación para explicarles la situación y argumentó que el problema de la escuela de Verducido es que “no hay niños” por lo que “no tiene sentido mantener un aula para 3, 4 o 5 niños”, algo que también consideró antipedagógico porque “tener clases vacías y sin amigos” afecta al desarrollo personal de los pequeños, añadió. Recordó que hace unos años este ciclo tenía 28 matrículas y ahora solo 3.

El portavoz popular acusó al gobierno municipal de contribuir a la despoblación del rural con su “falta de inversión”.

Pontesampaio

En el pleno celebrado ayer se abordó además una moción del Partido Popular en la que se proponía la construcción de un pabellón de deportes en Pontesampaio, en el espacio del antiguo campo de fútbol, entre el colegio y la playa.

La moción fue rechazada por el gobierno local, que la interpretó como un idea “del pasado” que supone volver a construir e unos terrenos del litoral recientemente “liberados”, en un espacio natural próximo a la playa.

El pleno también rechazó otras mociones del PP sobre la reubicación de contenedores de basura en la ciudad y sobre una regulación del uso de instalaciones deportivas.