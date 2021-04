El Gobierno local de Pontevedra se ha vuelto a dirigir a la Xunta de Galicia para reclamar “un mayor rigor” en el proyecto de mejora de la seguridad vial en la carretera PO-542, que incluye la construcción de una nueva glorieta en el lugar de Pazos, en la parroquia de Marcón (a la altura del bar Emiliano). La portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías, explicó que tanto la oficina técnica municipal de Arquitectura como la de Medio Ambiente e Infraestructuras han remitido sendos informes en los que detallan las “deficiencias e inexactitudes” que detectan en la memoria del proyecto.

Desde la oficina de Medio Ambiente, los errores que condicionan la aprobación de los informes favorables del Concello se centran en cinco puntos. Estos son, que las sendas peatonales y ciclistas no aparecen acotadas en la documentación gráfica y constan como “de ancho variable”, por lo que no pueden ser informadas en relación a su idoneidad para uso compartido peatonal y ciclista. Además, en la señalización debe reforzarse el preaviso de la existencia de la nueva glorieta, con el fin de promover una reducción efectiva de velocidades antes de la entrada en la glorieta. Sobre los pasos de cebra indican que se proponen tres pasos de cebra y que al menos los que tengan que ver con vías de titularidad municipal sean sobreelevados. Detectan además que no se determina la titularidad de las zonas verdes y jardines que se incluyen en el proyecto, por lo que tampoco se determina la responsabilidad de su mantenimiento. Por último, critica que el Concello no ha sido consultado respecto a las redes de abastecimiento y saneamiento, por lo que remite información con las delimitaciones tanto de las redes ya existentes como de las zonas de abastecimiento pendientes, en las que se incluye el nuevo depósito de Valadares.

Desde la oficina municipal de Arquitectura y Planeamiento se hace constar la falta del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio en relación al entorno de protección de un hórreo de piedra localizado en las cercanías de este proyecto.