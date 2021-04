Arte, respeto y sensibilidad, de vuelta a Os Gafos

“Tuve que hacer otra vez la selección de los colores que eran por las zonas dañadas y retocar lo mejor posible. Esto era un mural hecho con chavales, queríamos que se notaran las zonas que habían hecho ellos, aunque después yo le diese un acabado digamos más profesional. Hubo partes que me tuve que cargar de lo que habían hecho los niños, era imposible hacerlo de otra forma”, explica el propio O Ras, que reconoce que estas pintadas le molestaron por tratarse de un mural colaborativo. “Si fuera un muro de los que hago yo, pues ya estoy acostumbrado, son cosas que pasan cuando pintas en la calle, pero este caso era diferente”, apunta el artista urbano, al que directamente no le han transmitido el disgusto de los jóvenes que participaron en la creación del mural, pero sí a Vaipolorío.

Desde la asociación agradecieron la rapidez en la intervención y esta labor que permite combinar arte, respeto y sensibilidad por el medio natural. “Hubo que actuar rápido”, apunta O Ras, “y hubo que hacer una petición de presupuestos extra, pero ya les dije que por mano de obra no iba a cobrar nada. Es el bajopuente de la autopista, por ahí pasa el río Gafos y muros grises en zonas naturales nunca quedan bien. Era una intervención que yo había planteado hace mucho tiempo, pero hasta el año pasado Vaipolorío no consiguió que el Concello accediese”.

Llevo pintando 22 años y tenemos nuestras propias normas y leyes no escritas

Principalmente, las pintadas que estropearon el mural parecían de adolescentes. Una era de un corazón con unas iniciales dentro y otras dos unas firmas. Una de estas últimas fue la que más molestó a O Ras, pues estropeó unas flores y un pájaro de este mural que se realizó en el verano de 2020, en una actividad del programa Ponteverán con O Ras como monitor de otros jóvenes. Aquella acción sirvió para recuperar columnas y una pared degradadas de 20x2 metros en el espacio natural del río Gafos con la recreación de elementos gráficos de tipo ambiental y precisamente con el objetivo de eliminar ese tipo de firmas y frases que ensucian espacios urbanos.

“Llevo pintando 22 años y tenemos nuestras propias normas y leyes no escritas”, explica el graffitero. “Si tú pisas un trabajo de alguien, mal; ya de base, mal. Y si lo pisas, siendo un mural normal, nunca se puede ver lo que hay debajo, tienes que taparlo completamente, porque si no es una falta de respeto entre nosotros”. En este sentido, el artista urbano comentó que “con uno de los chavales que pintó este mural y que, por ejemplo, estropeó las flores y el pájaro, he quedado en hablar seriamente porque creo que no ha aprendido bien las normas del grafitti. Si pintas por encima de un trabajo de otra persona es porque buscas un enfrentamiento”.