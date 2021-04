Una vez obtenida la luz verde para la modificación del Peprica que permitirá la conexión soterrada de los edificios fundacionales del Museo de Pontevedra, los trámites para su rehabilitación siguen su marcha. El Museo acaba de contratar un estudio de patologías actualizado sobre los edificios Castro, Monteagudo, García Flórez y Fernández López para conocer al detalle y de manera actualizada todas y cada una de sus deficiencias.

Según explica el vicepresidente César Mosquera, ya existía un estudio previo que dejaba claro que el estado de los inmuebles era muy malo, pero de cara a redactar el proyecto de rehabilitación es preciso conocer de manera actualizada y al detalle la situación real “para evitar sorpresas”.

“Los edificios están en estado ruinoso, eso se sabe, pero hay que ver y concretar si además de las deficiencias visibles ya detectadas existen otros problemas que afecten a sus elementos principales”, subrayó.

El estudio de las patologías fue adjudicado esta semana por la Diputación a la empresa Ideas TX Enxeñería después de ser elegida entre diez firmas. El importe del trabajo asciende a 10.690 euros y se comenzará su ejecución una vez finalicen los trámites administrativos obligados.

La realización del estudio de patologías surge después de que esta semana la Dirección General de Calidad Ambiental no considerase necesario someter a procedimiento de evaluación ambiental estratégica común la modificación puntual del Peprica para la conexión soterrada de los inmuebles.

El departamento autonómico subrayó que no se prevén efectos ambientales significativos lo que, a efectos prácticos, supone que hay un horizonte despejado” de cara a acometer el proyecto de rehabilitación de los edificios históricos del Museo con la idea prevista inicialmente.

“La solución técnica que se había planteado se puede hacer, funciona. Ahora hay que ver la disponibilidad presupuestaria y si es preciso ajustar”, destacó César Mosquera, para insistir en que para darle uso a los inmuebles es necesario adaptar el conjunto de edificios a la normativa actual en materia de accesibilidad, seguridad estructural, seguridad frente a incendios y condiciones ambientales.

Los edificios fundacionales del Museo de Pontevedra, en la Praza da Leña, se convertirán en una gran nueva sede de cerca de 4.000 metros cuadrados. Las diferencias de cotas en este espacio nuclear del centro histórico se salvarán con dos sótanos que permitirán duplicar la superficie existente y reorganizar la gigantesca colección de la institución, “el mejor museo de Galicia”, como afirmó el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera. Para la Diputación las galerías soterradas son “la única solución posible”, para cumplir las condiciones de accesibilidad, incremento de espacio expositivo, instalación de servicios etc. y reabrir los edificios, cerrados desde hace varios años.

El PP pide que se exploren “nuevas alternativas”

El grupo provincial del Partido Popular insta a la Diputación de Pontevedra a explorar nuevas alternativas para poner en valor y recuperar los edificios centrales del Museo de Pontevedra, con un nuevo proyecto “menos faraónico y agresivo con el entorno”, defiende la diputada Pepa Pardo. “Un proyecto alternativo, respetuoso, menos costoso y que ponga en valor el Museo de Pontevedra es totalmente posible”, defiende la diputada popular, para quien la propuesta de la reforma subterránea de los emblemáticos edificios del Museo que proponen Diputación y Concello es “desproporcionada, excesivamente costosa en tiempos de pandemia y un capricho del vicepresidente que, además, va a comprometer todo el casco histórico de la ciudad”. Pardo pide que escuchen a la ciudad.

“Hay un rechazo frontal a este proyecto subterráneo. Arquitectos de reconocido prestigio, técnicos, comerciantes, vecinos, etc., todos dicen no a este proyecto y están reclamando que la Diputación estudie otras opciones”. Recuerda que estos colectivos ya han recogido más de 1.000 firmas, “una muestra clara y contundente de que Pontevedra no quiere este proyecto”. En este sentido, pregunta “qué sentido tiene seguir adelante con un proyecto que nadie quiere, en lugar de escuchar a la ciudad y abrirse a la posibilidad de analizar noticias alternativas”.

“Queremos que estudien otras vías. No hay necesidad de apostar por obras faraónicas y agresivas con el entorno, cuando hay muchas otras posibilidades para poner en valor los edificios centrales del Museo de Pontevedra”, dice Pardo. Por eso, apoyan las reivindicaciones que están haciendo desde diferentes colectivos e incluso desde el Colegio de Arquitectos de Pontevedra y presentarán en el pleno ordinario de este mes en la Diputación de Pontevedra una moción para reclamarlo.