La Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores de Pontevedra y la Asociación de Viticultores do Concello de Pontevedra “Val do Lérez” han solicitado al Concello de Pontevedra que amplíe la temporada de actividad de los furanchos en un mes más, es decir, hasta el 31 de julio. La solicitud, que no puede realizarse a título individual sino que debe proceder del sector, será aprobada en xunta de goberno para hacer efectiva la ampliación de la temporada. Esta solicitud está en consonancia con la modificación del artículo 8 de la Ordenanza reguladora de furanchos y loureiros en el Concello de Pontevedra, que regula la temporada furancheira con el objeto de permitir que se amplíe en caso de circunstancias excepcionales. Esta modificación fue aprobada en la sesión plenaria de 28 de diciembre de 2020.

Esta modificación habilita la posibilidad de ampliar el período ordinario de actividad, establecido entre el 1 de enero y el 30 de junio, hasta el 31 de julio. Pero la ampliación solo se podrá solicitar de forma extraordinaria y cuando concurran circunstancias excepcionales que impidan el desarrollo común de la temporada, tal y como ocurrió en 2020 por la situación de la crisis generada por la pandemia y que motivó la declaración del estado de alarma. Fue con motivo de esta circunstancia que la Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores de Pontevedra le trasladó al Concello, a través de la Concejalía de Urbanismo, la necesidad de modificar el artículo 8 de la ordenanza.

Actualmente en el municipio de Pontevedra, el número de furanchos autorizados es de 22 y cada furancho podrá permanecer abierto un máximo de 3 meses dentro del período de actividad (tres meses entre el 1 de enero y el 31 de julio).