El grupo provincial del Partido Popular insta a la Diputación de Pontevedra a explorar nuevas alternativas para poner en valor y recuperar los edificios centrales del Museo de Pontevedra, con un nuevo proyecto “menos faraónico y agresivo con el entorno”, defiende la diputada Pepa Pardo.

“Un proyecto alternativo, respetuoso, menos costoso y que ponga en valor el Museo de Pontevedra es totalmente posible”, defiende la diputada popular, para quien la propuesta de la reforma subterránea de los emblemáticos edificios del Museo que proponen Diputación y Concello es "desproporcionada, excesivamente costosa en tiempos de pandemia y un capricho del vicepresidente que, además, va a comprometer todo el casco histórico de la ciudad”.

Pardo pide que escuchen a la ciudad. “Hay un rechazo frontal a este proyecto subterráneo. Arquitectos de reconocido prestigio, técnicos, comerciantes, vecinos, etc., todos dicen no a este proyecto y están reclamando que la Diputación estudie otras opciones”. Recuerda que estos colectivos ya han recogido más de 1.000 firmas, “una muestra clara y contundente de que Pontevedra no quiere este proyecto”. En este sentido, pregunta “qué sentido tiene seguir adelante con un proyecto que nadie quiere, en lugar de escuchar a la ciudad y abrirse a la posibilidad de analizar noticias alternativas”.

“Queremos que estudien otras vías. No hay necesidad de apostar por obras faraónicas y agresivas con el entorno, cuando hay muchas otras posibilidades para poner en valor los edificios centrales del Museo de Pontevedra”, dice Pardo. Por eso, apoyan las reivindicaciones que están haciendo desde diferentes colectivos e incluso desde el Colegio de Arquitectos de Pontevedra y presentarán en el pleno ordinario de este mes en la Diputación de Pontevedra una moción para reclamar que estudie y valore un proyecto alternativo y “que de una vez por todas den una solución a los tres edificios que constituyen el corazón del Museo de Pontevedra, que se cerraron en 2014 para reformar y que este Gobierno provincial dejó caer en el olvido”.