O colexio Plurilingüe de Riomaior en Vilaboa organiza o concurso “Fálame que te Sinto” dirixido ao alumnado de 3º, 4º, 5º, e 6º das escolas da contorna. É a primeira edición deste concurso de oratoria e conta con 9 centros participantes: os colexios da Lama, Santa Mariña, Reibón, Seara, A Guía, Toural, Sequelo, A Rúa e Ardán. Ten como obxectivo potenciar o galego en primeiro lugar e a expresión oral de xeito competencial.

Conta con tres premios individuais e outros tres colectivos, co patrocinio do Concello de Vilaboa, a Secretaria Xeral de Política Lingüística, a ANPA de Riomaior, o equipo da Biblioteca do centro e o propio colexio.