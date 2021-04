Concebido como un espacio de generación de sinergias entre deportistas, federaciones deportivas, clubes, patrocinadores, startups con soluciones para el deporte y medios de comunicación, Pontevedra se convertirá entre los próximos días 21 y 22 de abril en sede virtual del I Galicia Sportech Congress. El evento online, centrado en el fomento de la innovación y el emprendimiento en el mundo del deporte y organizado por las firmas Diesemm y HubIN en colaboración con el Concello, nace con vocación de continuidad, estableciendo la ciudad como sede presencial para acogerla en próximos años.

El Sportech Congress, presentado esta mañana por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el teniente de alcalda y concelleiro de Deportes, Tino Fernández; el jefe del Servizo Provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides; el diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, y sus confundadores y organizadores, Lago García y David Suárez, tiene el objetivo de conectar el ecosistema innovador de la industria del deporte a través de los ejemplos y testimonios de emprendedores, líderes, organizaciones deportivas y deportistas. Se trata, como explicó García, de crear “unha plataforma de networking que promova a transformación dixital na industria do deporte no noroeste peninsular e que permita poñerse ao día coas últimas tendencias e os produtos e servizos máis innovadores dispoñibles no mercado, da man de grandes marcas e de emocionantes starups".

“Pretendemos poñer en valor o talento innovador, achegar as novas tecnoloxías a tódolos deportes e aportar solucións que melloren resultados e rendementos e que provoquen o retorno económico dos investimentos a clubs, federacións e patrocinadores. Contaremos con máis de corenta relatores de primeiro nivel, máis de 18 mesas redondas e seis talleres nos que as startups presentarán as tecnoloxías máis punteiras. Temos marcado como obxectivo que o congreso poida converterse en presencial a partir de 2023, de xeito que poidamos converternos en referentes nacionais no mundo da innovación no deporte e poñer a disposición de tódolos deportes a tecnoloxía axeitada”, subrayó Lalo García.

El Sportech Congress, que será emitido online a través de la página web www.galiciasportechcongress.com, incluirá conferencias magistrales de la mano de pioneros y personas influyentes en la industria del deporte, debates para explorar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo en el mundo sportech y talleres/sesiones de trabajo para dar respuesta a los desafíos vinculados al sector. Asimismo, se pone a disposición de los emprendedores la Startup Competition, un concurso que brinda la oportunidad de presentar proyectos innovadores ante clubes, corporaciones e inversores más relevantes de la industria del deporte.