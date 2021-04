“He tenido que derribar muchas barreras y con el Grammy he derribado varias de golpe”

Si el mundo de la música es complicado, cuando se trata de música instrumental la industria es mucho más exigente. Daniel Minimalia, primer gallego en ganar un Grammy Latino por su disco Terra bien lo sabe desde que dejó un trabajo estable para contar lo que llevaba dentro. Ayer fue recibido en el Pazo Provincial regresando a la ciudad donde vivió y estudió parte de su formación. Lo hace con el deseo de poder volver en verano para dar un concierto y preparando ya sus próximas fechas.

–¿Ya se cree que ha ganado?

–Voy asimilándolo día a día. Lo recibí en casa y la alegría fue la misma. Había estado tres años antes nominado y viví esas galas con esa parafernalia así que ya sabía lo que era. Hemos vivido un año surrealista. En lo personal también, perdí a mi madre, gané un Grammy… Y allí estaba bien vestido de la parte de arriba porque salía en el vídeo y de pijama abajo (ríe).

–¿Cuántas puertas le ha abierto este premio?

–Bastantes, porque uno siempre es más guapo y más bueno después de ganar un Grammy. Además, hay una parte del sector, como promotores, que tiene sus prejuicios. He tenido que derribar muchas barreras y gracias a esto he derribado unas cuantas de golpe. Sobre todo, a nivel de conciertos, que es lo que más me gusta. Pese al COVID vamos a tener una gira internacional a partir de mayo.

–¿Ha tenido que caerse muchas veces para llegar aquí?

–Muchas. El mundo de la música es muy complicado. Además esto es un proyecto personal donde yo grababa mis discos y no me quedaba en casa. Organizaba los conciertos, alquilaba salas, me hacía cargo de los gastos de los músicos y era un 90% de emprendimiento. Al principio sabes cómo van a ir las cosas, pero después, cuando pasaron unos cuatro años y ya demostraba que esto funcionaba notaba aún que cierta gente me seguía cerrando puertas y era una vuelta a empezar.

De hecho, Terra, empecé a componerlo hace dos años cuando estaba en una crisis existencial tremenda. Me planteé muchísimas cosas, incluso dejarlo, pero al final nunca lo dejas. Me costó mucho hacer el disco y al final tuvo premio. Esto es una lucha a largo plazo y de resistencia. La clave es la resistencia.

–Trabajaba en un banco y en un concesionario y de pronto lo dejó todo.

–Crecí, como muchos otros, en una generación a la que se le decía “estudia y un día llegarás a algo”. Bajo ese mantra estudié Administración y Dirección de Empresas con la idea de ganar, dinero independizarme, aunque siempre tuve mis grupos. Llegó un punto en que era tal el agotamiento… Mucha gente me dice que fui valiente, pero es que estaba tan agotado que para mí no era algo valiente, sino algo necesario. Como cuando estás enfermo y te tomas un medicamento. La música ha sido siempre mi medicina y ese vehículo de expresión que nació de manera natural porque aprendí de manera autodidacta. Es algo que llevas dentro y tarde o temprano tenía que explotar y explotó hace 10 años. Y menos mal, porque estaría amargado.

–¿En qué trabaja actualmente? ¿Podemos esperar un nuevo álbum?

–Tengo un proyecto vinculado con Galicia del que me hace especial ilusión ser embajador. Estoy muy contento y con ganas de subirme otra vez al escenario. Siempre tengo mis ratitos para ir creando cosas nuevas, pero no tengo fecha. Lo lógico es que haya disco nuevo en 2022, aunque depende de las circunstancias. Cada dos años y medio suelo sacar disco porque también tengo esa necesidad. Me aburro mucho de mí. No soy un gran seguidor mío, no escucho mi música. Según va pasando el tiempo es como que necesito actualizar, tengo esa necesidad. Como cuando algo te suena a una época de tu vida y necesitas una evolución para actualizar la música.