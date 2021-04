Ence alerta de la presencia de índices excesivo de mercurio en el desmantelamiento de la empresa Elnosa, pero afirma que la presencia de este metal no afecta a la ría. La empresa hace esta aclaración tras remitir a la Administración un informe en el que advierte de unos niveles de mercurio por encima de lo habitual en las tareas de descontaminación de los terrenos de la vecina Elnosa, según informa elDiario.es

La pastera indica que ha remitido estos documentos a las administraciones central y autonómica, para su conocimiento, si bien en ellos no se alerta de ningún vertido a la ría de Pontevedra “sino que se advierte de la detección de niveles de mercurio superiores a los habituales en los últimos meses, en algunas áreas cercanas a la antigua factoría de Elnosa”.

La compañía subraya que realiza periódicamente controles y evaluaciones de riesgos en todas sus instalaciones, para asegurar en todo momento que se cumple con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y con la normativa ambiental de aplicación, y para garantizar que no se produce ninguna situación que pueda entrañar ningún tipo de riesgo.

“No es cierto que la empresa haya advertido de riesgos para la salubridad de la pesca y el marisqueo en la ría. Al contrario, el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) realizado por la empresa concluye que los niveles de mercurio detectados no ponen en riesgo a las personas (incluidos los trabajadores de la planta), ni al medio ambiente, ni a la ría de Pontevedra, ni a las actividades que en ella se realizan (pesca, baño, etc.). Los únicos puntos en los que se ha detectado un nivel más elevado están situados en áreas próximas a la planta de Elnosa y se corresponden con zonas de paso y de acopio de materiales en las que no se realizan labores habitualmente ni de forma prolongada”, explica Ence.

Lores

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, reclama a la Xunta de Galicia, como administración competente en materia de Medio Ambiente, mediciones de contaminación por mercurio en el exterior de los terrenos de Ence y Elnosa, así como en la ría. El Concello remitió un escrito al Gobierno gallego preguntando qué medidas piensa tomar respecto a los niveles de contaminación detectados en el subsuelo del complejo industrial. El alcalde reiteró que esta situación es una “bomba de relojería” para la ría.