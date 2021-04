La concejala de Deportes y Seguridade Cidadá, Marga Caldas, ha mantenido un encuentro con representantes de diferentes colectivos locales y del sector de la hostelería local para informarles de los detalles de la celebración del Duatlón Movéndonos por Poio, que vivirá su segunda edición el próximo domingo en Lourido. Es una prueba organizada conjuntamente por el Club de Triatlón Poio, el Concello de Poio y la Federación Gallega de Triatlón y Pentatlón Moderno y forma parte del Circuito Gallego de Duatlón de Carretera, y es puntuable para el Campeonato de Galicia de la modalidad.

Este será el primer evento de este tipo, para deportistas federados, que el municipio acoge desde el inicio de la crisis sanitaria. Será una cita que cumplirá estrictamente con todas las medidas de prevención, tal y como garantizó Caldas Moreira en este encuentro, al que asistieron miembros de la plataforma Hoempo, así como otros profesionales de la hostelería y miembros de la Asociación de Vecinos de Lourido. Marga Caldas aprovechó el encuentro para escuchar las inquietudes y sugerencias de los asistentes y se comprometió a “tomar nota” de las solicitudes realizadas por hoteleros y residentes, con el fin de tenerlas en cuenta en próximas ediciones.

“O deporte en Poio é seguro, como tamén o é que se consuma na hostalería, respectando rigorosamente as restricións actuais, algo no que os e as profesionais de Poio están a cumprir de xeito modélico, como o demostran os resultados das inspeccións que realiza periódicamente a Policía Local, a través das cales se constata este cumprimento”, indica la concejala de Deportes.

Además, el encuentro también sirvió para informar sobre la operación de tráfico que se habilitará durante la prueba. Durante el sábado 17 ya no será posible acceder al aparcamiento de Lourido, ni en las zonas por las que se desarrollará la competición. Respecto al domingo, a las 8,00 horas, se cortará el tramo desde el muelle de Campelo hasta las instalaciones de Grupo Froiz. El cierre del tráfico también se hará efectivo a partir de las 9,30 horas en el resto del circuito, hasta las 14.00 horas aproximadamente. Los vehículos podrán salir durante la prueba si el transcurso de la competencia lo permite, siguiendo las instrucciones de los agentes de la Policía Local, pero no se permitirá el acceso de ningún vehículo durante la prueba, excepto en caso de emergencia. En los últimos días se han instalado paneles informativos en Lourido sobre estos detalles.