Objetivo: más de 30.000 vacunados en dos semanas

La vacunación en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés está cogiendo velocidad de crucero y el Servizo Galego de Saúde confía en inmunizar esta semana a más de 8.000 personas, que sumadas a las que recibieron su dosis la semana pasada superarían las 30.000.

Exactamente, en el área sanitaria se administraron del 5 al 11 de abril 6.377 dosis de Pfizer a menores de 80 años en los centros de salud, mientras que en grandes superficies, dentro de la campaña de vacunación masiva, se inyectaron 9.010 dosis de Pfizer a personas de entre 75 y 79 años (entre el jueves y el domingo) y 7.750 de AstraZeneca a personas de entre 60 y 65 años (martes, miércoles y domingo). En total, 23.137 personas que recibieron su primer pinchazo y a las que confían en añadir otras 8.036 entre el lunes y el próximo domingo.

Concretamente, el lunes se administraron 474 dosis de Pfizer de repesca a personas de entre 75 y 79 años en los hospitales y en los centros de salud están citadas hasta el viernes 2.562 personas menores de 80 años que recibirán el suero de Pfizer. En cuanto a la vacunación masiva en grandes superficies, entre ayer y hoy esperan inyectar 5.000 dosis de Pfizer a personas de entre 75 y 79 años. Además, a estas vacunaciones hay que añadir las que se llevarán a cabo en domicilios a inmovilizados y grandes dependientes.

A buen ritmo

Precisamente en el Recinto Ferial de Pontevedra se reanudó ayer la vacunación masiva con la convocatoria de 1.932 personas de entre 75 y 79 años, que recibieron la dosis de Pfizer. Hoy están citadas aproximadamente otras 2.000. Muchas de ellas pertenecen a mutuas privadas, pues un número muy elevado corresponde a funcionarios ya jubilados.

El ritmo de inmunización fue muy ligero y la experiencia de la semana pasada permitió que una organización mucho mejor, tanto dentro como fuera de las instalaciones, y a pesar de las inclemencias meteorológicas no se produjeron atascos en la zona y, al cumplirse los horarios de las citas, no se produjeron colas en el exterior.

Además, se instalaron unas cabinas que ofrecieron algo más de intimidad a las personas que estaban siendo vacunadas. La gran mayoría destacó la habilidad del personal sanitario: a casi nadie le dolió el pinchazo.

Qué pena que, en vez de a mil, no vacunaran a diez mil o a cien mil cada día

“No tenía muchas ganas de vacunarme, pero hay que hacerlo, es importante para todos”, comentaba María del Pilar Núñez, de Portas. En la misma línea se expresó Elsa Moldes, de Vilalonga, a quien animaron mucho sus hijos: “Venía tranquila, porque mi nuera es enfermera y me explicó cómo funcionaba todo”. Más tranquila aún estaba Dolores Martínez, de Mosteiro, que recalcó que “es importante que la gente se vacune”.

Contentos por recibir por fin la vacuna se mostraron Rafael Sánchez-Agustino y Javier Gamero. El primero destacó que “es fundamental vacunarse. Ni me he preocupado por el tipo de vacuna que era, lo que hay que hacer es vacunarse y nada más. Qué pena que en vez de a mil no vacunaran a diez mil o a cien mil cada día”.

Sobre el miedo a los efectos secundarios, Javier Gamero dijo que “según eso no se podrían tomar aspirinas, ni refrescos, ni fumar... Todo tiene un mínimo de riesgo, pero no vacunarse es una barbaridad”.