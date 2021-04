“Nos lo jugamos todo a una sola baza”

Tanto la patronal como los pequeños empresarios y autónomos no ocultan a estas alturas del año su temor a que la temporada de verano esté, en gran medida, perdida. “Más que nunca, estamos en una situación delicada, porque nos lo jugamos todo a una baza”, señala Eduardo Abad, presidente de la Unión Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Es uno de los que resume el arranque del año como “un suplicio para los autónomos, es lo que está siendo”, con un escenario “peor que antes de Navidad y a las puertas de una posible cuarta ola; y todo dependiendo de que esto se acabe”.

En estos momentos el 45% de los autónomos de la comarca está en cese parcial o total de actividad. “El pasado mes el número ha crecido en apenas 200 personas”, recuerda el presidente de UPTA, y la mayoría de estos profesionales “vive una especie de contención momentánea, esperando como agua de mayo las ayudas aprobadas”.

UPTA y APE Galicia trabajan conjuntamente en estos momentos para que la Xunta “acelera al máximo la orden” y en esta situación inyecte a las pymes y a los autónomos “la liquidez que sirva de acicate para continuar hasta que la vacunación” permita otra normalidad.

Buena parte compatibiliza los cierres parciales con tener el negocio abierto “lo que permite aliviar costes y que no estemos teniendo datos sin precedents de bajas masivas”, recuerda Eduardo Abad. Éste recuerda que “si no hay un descalabro” en estos momentos es porque esos ceses de actividad están sosteniendo desde hace meses los niveles de afiliación al RETA.

“Sin vacunación masiva de la sociedad, de la mayoría, va a ser imposible salvar el verano, algo por otra parte prioritario porque dudo mucho que la economía de la provincia, de Galicia y España aguante otros 3 meses sin facturar”.

“El verano lo veo totalmente en riesgo, totalmente”, coincide José María Corujo, presidente de la asociación de empresarios Aempe, uno de los representantes de la patronal que recuerda datos como que más del 65% de la población no piensa salir de vacaciones este año, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De los que sí han previsto viajar un 90% declara que lo hará por España.

Es una tendencia que espera rentabilizar el sector turístico de las Rías Baixas, donde “el verano es clave para que se reactive el comercio, la hostelería y los servicios en general”, recuerda el presidente de UPTA.

El desplome en la actividad lo asumen masivamente ellas. El pasado año 1.384 personas cesaron en Galicia como autónomos, 238 hombres y 1.146 mujeres, ya que las limitaciones impactaron especialmente sobre sectores más feminizados como el comercio, la hostelería o los servicios de cuidado.

En cualquier caso “la parálisis es general”, resume el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, “sobre todo en el sector servicios, mientras que la industria ha ido más o menos funcionando en este primer trimestre”.

Entre los sectores que están manteniendo y/o potenciando su actividad, el de la alimentación. “Vemos que estos comercios han tenido un impulso, pero no es un efecto que se transmita por igual a toda la cadena”, explica José María Corujo, “el proveedor por ejemplo no lo ha visto porque hoselería y hotelería no tienen actividad, de modo que esas colas que vemos en el súper son muy visuales, pero no sereflejan en la cuenta del sector, por ejemplo en el agrario, al haber caído otras demandas”.

En el último año se han dado de baja en los registros de las distintas provincias gallegas casi 1.400 profesionales del sector del mar, la mayoría mujeres

Entre los sectores que están resultando peor parados a consecuencia de la pandemia está el del mar. Al igual que en el conjunto de los autónomos gallegos, las principales afectadas son las mujeres, “mariscadoras en primer lugar, pero también redeiras o en general decenas de oficios ligados”, explican desde la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).

En el último año se han dado de baja en los registros de las distintas provincias gallegas casi 1.400 profesionales del sector del mar. “Son las que se han llevado lo peor”, lamenta Eduardo Abad, presidente de UPTA, que recuerda que “alrededor del 60%” de las afectadas son vecinas de la provincia de Pontevedra.