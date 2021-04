El cambio de nombre en la calle Juan Carlos I por el de Virxinia Pereira se consolidó en el pleno municipal celebrado ayer. Con la mayoría que conforman BNG y PSOE se rechazó la única alegación presentada a este acuerdo de la corporación, presentada por un particular. PP y edil no adscrito –ex Ciudadanos– Goyo Revenga no apoyan el cambio de denominación de la calle.

La concejala de Cultura, Carmen Fouces, argumentó que los informes técnicos para rechazar la alegación del particular son “claros”. La nacionalista lamentó que el PP desaprovechase ayer “una nueva oportunidad” para “no oponerse a este cambio de nombre”, sobre la base de un expediente “muy bien explicado” y que según dijo la propia edila, va mucho más allá de los argumentos para quitar la calle al rey emérito y que “pone a parir todas las monarquías de Europa”.

El portavoz del grupo popular, Rafael Domínguez, alertó de “fallos” en la tramitación de este expediente, que según vaticinó acabará en los tribunales “y podríamos tener una sentencia en contra el Concello”.

El PP cree que el vecino que presentó la alegación ha sufrido indefensión

El portavoz popular afirmó que el vecino que presentó la alegación ha sufrido “indefensión” al no haber recibido contestación a sus escritos “en tiempo y forma” y “muestra de que no se han hecho bien las cosas es que hoy estamos aquí”, dijo, para que el pleno ratifique un acuerdo que ya tomó hace dos meses.

El particular que presentó el recurso considera que “no ha existido una fundamentación ni legal ni moral que justifique el cambio de nombre de la calle” del rey emérito por el de la galleguista y garante del legado artístico e intelectual de Castelao. Señala además que no se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, “a los cuales afecta profundamente dicho cambio no solo en su vida diaria, sino en sus convicciones democráticas y éticas”.

El gobierno local sostiene que el cambio de nombre es una “decisión política”, que no hay ningún argumento legal en contra de esta decisión y que un informe de Secretaría avala que el acuerdo se adoptó dentro de la legalidad.

Fouces recordó además que el rey emérito se refugia en un país regido por una monarquía absolutista y Domínguez respondió que “esa monarquía que usted dice no le impidió al señor Lores acercarse para recoger un premio, pero sí le preocupa que esté allí el rey emérito”.