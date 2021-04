“Los artistas están muy desanimados, no se les ofrecen muchas oportunidades”

Una primera exposición de los artistas Carmen Hermo, Marisa Codón Vega, Tino Canicoba, Soledad Pite , Pedro Ávila, Alberto Pena y Antón Sobral inauguró el pasado fin de semana el GranerO Delmas, un coworking para artistas encabezado por Pilar Delmas. La pintora, ceramista y restauradora se propone “impulsar una comunidad creativa de artistas, empresas y diseñadores”.

–¿Cómo va a ser este GranerO Delmas?

–Será un espacio en el que cocrear y producir proyectos artísticos y artesanales. También acompañando a todos los proyectos que se vayan a realizar en la promoción, en general en el proceso de realización.

–¿A qué creadores se dirige?

–La gente que quiero que venga aquí son fotógrafos, diseñadores, pintores, escritores, poetas… En general todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, todo el que esté interesado en este proyecto.

Soy artista y he estado en situaciones de no poder presentar mis trabajos en sitios, comprobé que resulta difícil, es difícil presentar tus trabajos y que la gente hable de él o te eche una mano

–Usted también es artista

–Sí, soy pintora, restauradora… un poco de todo (risas). Y por eso, como soy artista y he estado en situaciones de no poder presentar mis trabajos en sitios, comprobé que resulta difícil, es difícil presentar tus trabajos y que la gente hable de él o te eche una mano. Pues yo lo que quiero es impulsar esa parte, en la medida de lo posible siempre ayudarles a todos ellos y también informarles de eventos, de charlas, de congresos que haya en otros puntos; que estén siempre informados porque eso es una comunidad, realmente. Lo que quiero es hacer sinergias entre artistas y ayudarles y animar para que los proyectos salgan a flote.

–Porque no resulta nada fácil

–Es muy difícil, mucho. He hecho encuestas en Bellas Artes y Restauración antes de este proyecto y veo que es gente que está muy desanimada, no se les ofrecen muchas oportunidades. Soy de Madrid pero toda mi familia es de aquí de Pontevedra y veo que no saben por dónde tirar ni a dónde ir. De todo lo que me han informado la impresión es como que están perdidos. Y esto lo sé yo desde hace mucho tiempo también porque, bueno, a mi me ha pasado, saliendo de estudiar y que no tengas oportunidades para poder exponer en sitios que no sean bares y restaurantes. Ahí la gente no habla de nuestro trabajo, no te pueden aconsejar. Y yo lo que pretendo es que la gente que esté aquí tenga la oportunidad de recibir el consejo y las aportaciones de artistas con una larga experiencia, y también organizar charlas y eventos que les resulten importantes para ellos, de la mano de gente ya consagrada en el arte.