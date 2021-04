El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, firmó un convenio con el Equipo Escudería Congostra para la celebración del segundo tramo del Rallie do Albariño en este municipio el 19 de junio. Toño Otero, presidente, y Diego Besada, secretario del equipo, explicaron que se espera la participación de más de 120 vehículos en esta carrera, que tendrá un triple paso por el municipio de Ponte Caldelas, con salidas previstas a las 8,54; 13.36 y 18.18 horas. La salida será desde Vilarchán, pasando por Mirón, Borela (Cerdedo-Cotobade) y volviendo a Ponte Caldelas por la carretera do Pé da Múa para completar el tramo ante la Iglesia de Santa Baia. La prueba, que no se celebra desde 2009, vuelve a Ponte Caldelas 12 años después.