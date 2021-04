Colas y nervios en una jornada de vacunación masiva

La jornada arrancó a las 16.00 horas y lo hizo con cierta lentitud, lo que provocó que se crearan largas colas a las puertas del Recinto Ferial, donde se mantuvo el orden gracias a la colaboración de la Policía Local y de Protección Civil. “La entrada estaba un poco desordenada, pero el resto ya bien”, comentó José Villanueva, que bromeó con la situación: “Esperemos que los efectos secundarios sean iguales que el pinchazo, porque del pinchazo no me enteré”.

Y es que los nervios estaban presentes en buena parte de los convocados para la inmunización con AstraZeneca, por los efectos secundarios de esta vacuna, especialmente por los casos de trombosis. Sin embargo, los asistentes se mostraron mayoritariamente contentos por recibir su dosis e insistieron en la importancia de vacunarse por responsabilidad social.

Balance positivo

Así lo recalcó Enrique Piñeiro, de 65 años, que admitió estar algo preocupado porque su vacunación coincidió “justo con las últimas noticias sobre el tema, que un miembro de la Agencia Europea del Medicamento dijo que sí que hay una relación entre la vacuna AstraZeneca y los trombos, pero el porcentaje es mínimo con todos los millones de dosis que se han inoculado”. En este sentido, aseguró que “es mejor pasar un día con algo de fiebre, por ejemplo, que sufrir el Covid. Si nos negásemos a la vacuna, ¿cuándo se terminaría esto? ¿Cuántas muertes serían necesarias para conseguir la inmunidad de rebaño? Además, siempre hay un riesgo, con cualquier medicamento, si lees los prospectos te asustan”.

Las últimas noticias sobre AstraZeneca no han dejado indiferente a nadie, pero menos aún a las personas que van a recibir la vacuna estos días, como es el caso de María Jesús Piñeiro, que reconoció estar “nerviosa y preocupada por todo lo que se está viendo, pero hay que hacerlo. El pinchazo no me dolió nada, no te enteras, esperemos que ahora no haya muchos efectos secundarios. Yo vendría de nuevo a vacunarme, porque la vacuna puede tener secuelas, pero pasar la Covid seguro que es peor”.

También nerviosa estaba María Mercedes Sueiro, porque “no contaba con que me fueran a llamar tan pronto, no estaba preparada, pero estoy muy contenta”. Esta mujer de 65 años aseguró que, “pueden más los pros que los contras, al menos en mi caso, y creo que es necesario vacunarse, sobre todo los que somos grupos de riesgo; hay que arriesgarse en la vida”.

Todo positivo lo vio Jesús Portela, de 65 años, que dijo que el pinchazo “no me dolió absolutamente nada” y que las noticias sobre AstraZeneca “no me preocupan. Debería vacunarse todo el mundo, es importante para conseguir la inmunidad de rebaño”.

El área sanitaria suma 22 nuevos contagios

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta con 251 casos activos de coronavirus cinco más que la jornada anterior. De estos, 59 corresponden al municipio capitalino, lo que supone un incremento de tres con respecto a los datos del lunes. La incidencia sigue la tendencia al alza de los últimos días, con 22 contagios nuevos a pesar de haberse realizado una cantidad pequeña de pruebas PCR (298 en una jornada).

La situación se complica también en los hospitales, donde hay 20 pacientes ingresados con covid, cuatro más que el día anterior. De ellos, uno está en la unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo y los 19 restantes están en planta (16 en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, tres más que el lunes; uno en el Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra y dos en el Hospital do Salnés). Asimismo, permanecen 231 casos covid evolucionando en su domicilio.

Desde el inicio del plan de contingencia del COVID-19 se han curado 12.470 pacientes (17 más que en la jornada del lunes) y han fallecido por este virus en el área sanitaria 167 pacientes. En cuanto a realización de pruebas PCR, las 298 que se hicieron el lunes se añaden a las 186.479 ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

A nivel autonómico, la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informa que, en la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 2.211, 37 más que el lunes, tras confirmarse 140 nuevos positivos en una jornada. El área sanitaria con más casos activos es A Coruña, con 685. Además, hay 139 en el área de Lugo, 141 en la de Ourense, 251 en la de Pontevedra, 598 en el área de Vigo, 303 en la de Santiago y 94 en la de Ferrol.