Pontevedra apura la vacunación de mayores también en festivo con 300 diarios en jornada doble

Una de ellas fue la centenaria pontevedresa Lulú Vázquez, de 111 años.

Igualmente, el pasado jueves santo también recibieron el suero otros 150 mayores de mañana.

Tal y como informan fuentes sanitarias, el proceso avanza positivamente y ya se encuentra en las letras D, E y F.

Además, en lo que respecta a la segunda dosis, esta misma semana la recibirán personas con apellidos por la letra S y cercanas.

Tal y como avanzó la Consellería de Sanidade, hoy martes se inicia una nueva campaña de vacunación masiva en la que se citará a 14.350 personas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

La mayor cifra son 9.000 de nacidos entre 1942 y 1946 (entre 75 y 79 años) que se vacunarán con Pfizer en el Recinto Ferial de Pontevedra y el pabellón Fexdega de Vilagarcía entre el jueves y el domingo.

Los 5.350 restantes son nacidos entre 1956 y 1961 (entre 60 y 65 años), que recibirán la AstraZeneca entre el martes y el miércoles.

Situación de la pandemia

La vacunación es crucial en la lucha contra la pandemia, que en estos momentos cuenta con 246 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. En cabeza las cifras el municipio capitalino, con 56 enfermos, seguido de Sanxenxo, con 37. En Marín y Poio hay 12 en cada uno.

La mayoría de los enfermos pasan el virus en sus propios domicilios, aunque hay otros 16 hospitalizados, 15 en planta y uno en la unidad de cuidados críticos de Montecelo.

Desde el inicio del plan de contingencia, en el área sanitaria se han curado 12.453 pacientes, mientras que han fallecido 167 pacientes, la mayoría de avanzada edad y con patologías previas, que no pudieron superar la enfermedad.

Cerca de 4.000 personas están llamadas a la convocatoria masiva en el Recinto Ferial

En el marco de la nueva campaña de vacunación, 3.900 personas están llamadas a vacunarse en el Recinto Ferial de Pontevedra durante los próximos tres días. Se trata de personas de 60 a 65 años, tal y como informan fuentes del Concello de Pontevedra, por lo que recibirán todas la vacuna de AstraZeneca. De este modo, está previsto que hoy martes acuda el mayor número posible de 1.500 convocados entre las cuatro y las nueve de la noche, es decir, solo en horario de tarde. Asimismo, mañana miércoles, el jueves y el viernes serán 2.400 personas cada día en horarios de mañana y de tarde. Además, también habrá vacunación el sábado, aunque sobre este día todavía no hay cifras de convocados. Todas las personas serán citadas a través de un SMS que no necesita confirmación. Finalizada cada jornada, se llamará a los no asistentes para citarlos en los días siguientes disponibles. Para la organización del tráfico se pondrá en marcha un dispositivo especial en el entorno del Recinto Ferial.