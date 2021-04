La Semana Santa reduce las reservas de estancias vacacionales a una sola noche

La Semana Santa deja un sabor agridulce en el sector turístico y acusa un gran acortamiento de las estancias, que solían ser de al menos tres o cuatro días e incluso alargarse a toda la semana. Este año, según indica la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Aviturga, la permanencia se ha reducido al mínimo. “Las estancias fueron muy cortas, de uno o dos días cuando lo normal era que la gente reservara de miércoles a domingo mientras que este año la media ha sido de un día, para pernoctar durante el fin de semana o los festivos”, apunta la presidenta de la asociación, Dulcinea Aguín.

“Obviamente fue mejor que el año pasado porque estábamos cerrados, pero fue una Semana Santa especial con varias casuística”, indica. Y es que según explican hay dos factores que han condicionado estas reservas. Por un lado la seguridad de estar entre convivientes que influye a que solo reserven familiares con respecto a los grupos de amigos. Por otro el toque de queda y el horario de la hostelería. “El hecho de no poder ir a cenar o salir les condiciona a no quedarse más tiempo porque están de vacaciones y quieren ocio y no tener que hacer todo”, apunta Aguín.

Dada la circunstancia solo el 50% de las viviendas turísticas optaron por abrir ya que por el cierre comunitario no hay una continuidad en las reservas del fin de semana. Este menor número de oferta ha hecho que quienes abrieron hayan obtenido una buena ocupación.

Además las reservas han sido, en su mayoría, de última hora y las zonas cuyo niveles de restricción han cambiado sufrieron muchas cancelaciones, señalando en especial el caso de Sanxenxo.

Las ciudades fueron una vez más las que acusaron menos reservas, mientras el rural y las localidades de la costa tuvieron mejores cifras, aunque sin llegar a lo que el sector esperaba. La procedencia, de todos los puntos de Galicia, pero con especial afluencia de lucenses.

Esperanza en el verano

Con todo, Aviturga mira con esperanza al verano. “Notamos la necesidad que tiene la gente de salir y el interés que muestran hacia la temporada de verano. Pero queremos trabajar con prudencia, sin hacer previsiones teniendo en cuenta las nuevas restricciones”, explica Aguín que indican que ya tienen algunas reservas para el mes de agosto. “Recibimos muchas consultas y los clientes están muy pendientes de cómo evolucionan las cosas y preguntan sobre la política de cancelación”, apunta la asociación con gran clientela procedente de Madrid, Castilla y León y Asturias.

Coinciden el sector sanxenxino que se prepara para poder trabajar con un cierto nivel de normalidad y aplicando siempre los protocolos y las normas vigentes en cada momento. “La responsabilidad y el cumplimiento de las normas han estado presentes en cada uno de los pasos que hemos ido dado en todo este tiempo y el sector está ahora al límite de sus capacidad de resistencia”, explica el representante Alfonso Martínez. “Ahora es más importante que nunca la responsabilidad individual de todos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por todas las administraciones públicas para que se materialicen las ayudas. Estamos en un momento crucial”, concluye.

Sanxenxo roza el 50% de ocupación con 1.500 plazas

Desde el CETS , Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo señalan que la ocupación fue de un 46,7% en los establecimientos turísticos que finalmente decidieron abrir para estas fechas, que son tan solo un 25% del total. Esto se tradujo en torno a 1.500 plazas hoteleras activas de las más de 9.000 con las que cuenta el municipio. En cuanto a los hoteles que sí abrieron, el balance es razonablemente satisfactorio, con una ocupación media del 51%. Por índice de ocupación de los asociados al CETS, le siguieron los apartamentos turísticos, con un 40% de ocupación y los campings, con un 33%, porcentajes siempre referidos a los establecimientos que abrieron sus puertas estos días. Según indica el sector la inestabilidad meteorológica junto al cambio de restricciones han sido las claves de estas cifras tan bajas con respecto a otros años.

Once peregrinos en el albergue oficial desde el 15 de marzo, festivos incluidos

La Semana Santa más atípica, después de la del año pasado, que supuso el confinamiento más duro, ha concluido en Pontevedra con tan solo cinco peregrinos registrados en el albergue oficial Virxe Peregrina. Desde que las instalaciones abrieron sus puertas el pasado 15 de marzo han pernoctado en ellas once personas, puente de San José y Semana Santa incluidos. Casi todos eran gallegos, debido a las restricciones de movilidad por el COVID, excepto dos caminantes de origen alemán y colombiano, afincados en la comunidad autónoma. Actualmente, el albergue gestionado por la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago, funciona con reserva previa. Aunque en vista de la baja o nula afluencia de asistentes, se aceptan peregrinos espontáneos siempre y cuando respeten los horarios de entrada. Conchi Torres, hospitalera desde hace ocho años, reconoce que nunca vivieron una situación igual, pero que “al menos este año estamos abiertos, que en 2020 ni eso”.

“Para nosotros el siempre hecho de poder tener abierto el albergue es motivo de felicidad. Es algo simbólico”

Una apertura casi simbólica

Por su parte, Celestino Lores, presidente de los Amigos do Camiño Portugués, cree que el mantener abierto el albergue implica al menos visibilizar la actividad en todo lo que rodea a la ruta hasta Santiago. “En todo caso, hay que hacer dos lecturas positivas al respecto. Una es que la frontera con Portugal está cerrada y la otra que la gente, aunque sea de la comunidad autónoma, está siendo prudente”, interpreta el pontevedrés. “Todos los que vienen ahora son gallegos y personas jóvenes”, añade. Lores no puede evitar echar la vista atrás, al año 1993, cuando se puso en marcha la ruta portuguesa “y veías uno o dos peregrinos a su paso por Pontevedra”. El albergue oficial de la Boa Vila se abrió en 1999. “Para nosotros el siempre hecho de poder tener abierto el albergue es motivo de felicidad. Es algo simbólico”, celebra. Por la ruta portuguesa del Camiño pasaron en marzo de 2019 un total de 2.584 peregrinos, mientras que en abril fueron 9.825. En esos mismos meses en 2020, ninguno.