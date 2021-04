El Partido Popular de Ponte Caldelas considera “una desproporción, derivada de un afán recaudatorio” el hecho de que “en los primeros tres meses del año, el Concello emita multas que sumadas superan los 12.000 euros presupuestados por este capítulo para todo el año 2021”. El portavoz del PP, Antón Xil, recordó en el pasado pleno las declaraciones que hacía Andrés Díaz cuando estaba en la oposición y acusaba al anterior regidor, Perfecto Rodríguez, de “querer coser a multas a los vecinos de Ponte Caldelas”, por tener previstas solo 6.000 euros para toda una anualidad.

El PP “considera más idóneo emplear métodos más pedagógicos y preventivos para concienciar a la ciudadanía, que ir directamente a imponer sanciones con claros fin recaudatorios, ante la dramática situación económica que padecen las arcas municipales”. Afirma que en tres meses el Concello de Ponte Caldelas ha tramitado multas de tráfico, la práctica totalidad por estacionamiento incorrecto, que superan los 12.700 euros.

El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, se mostró por su parte “sorprendido” ante estas declaraciones del PP, en las que se de la a entender que es el propio alcalde quien pone las multas. “Los tiempos de los caciques que mandaban poner o retirar multas en función de la amistad ya acabaron”, recuerda Díaz, que defiende el trabajo de la Policía Local y de la Guardia Civil, “cuerpos de seguridad que trabajan con independencia, transparencia, con mucha profesionalidad y por el bien de todo el vecindario de Ponte Caldelas”.

“Si las fuerzas de seguridad multan es porque se cometió alguna infracción, se aparcó mal o se incumplió la normativa, y un gobierno serio no hace intromisiones en la labor ni en la profesionalidad de la Guardia Civil ni de la Policía Local”. Díaz pide “seriedad” al PP y le recuerda que por la Alcaldía no pasa ninguna sanción, pues tanto Policía Local como Guardia Civil trabajan con PDA, de manera que las multas se comunican de manera inmediata y recalca que “los tiempos de antes, cuando coaccionaban a los policías para que no multaran o les exigían que les retiraran multas a sus amigos, ya acabaron”.