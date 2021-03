La portavoz del Gobierno municipal, Anabel Gulías informó ayer que la Xunta denegó la autorización solicitada por el Concello para la instalación del paso de cebra sobreelevado que se incluye en el proyecto del futuro núcleo de centralidad de Marcón.

Este elemento de calmado de tráfico estaría ubicado, según el proyecto, en la carretera PO-542 y uniría el área del núcleo de centralidad con el camino que discurre hacia Iglesia de Marcón.

Según explicó Anabel Gulías, el informe de Carreteras de Galicia indica que no autoriza este paso de cebra por entender que no cumple las condiciones establecidas en la Ordenanza de Fomento, concretamente por no tratarse de un tramo urbano y por superarse los límites establecidos para intensidad de vehículos normales y pesados.

La portavoz del Gobierno ya anunció que desde el Ayuntamiento se volverá a remitir un escrito a la Xunta para que reconsidere esta decisión por entender que se trata de un punto que cuenta con un importante volumen de tránsito peatonal y que precisa de elementos de calmado de tráfico. Considera que este elemento es indispensable en el proyecto atendiendo a “que nuestra filosofía era crear un espacio de estancia y un espacio seguro”.

La sesión de la Xunta de Goberno de ayer también aprobó la solicitud de la empresa adjudicataria de la reforma integral de la calle de A Torre, EC Casas, para la ampliación de plazo de ejecución de las obras por un período de un mes. El motivo para esta amplicación es permitir que se mantenga el vial abierto al tráfico durante la ejecución de las unidades de obra que faltan por realizar.

Conviene recordar que esta intervención implica la rehabilitación integral del firme de toda la calle con plataforma única, el calmado del tráfico y la renovación de la iluminación pública, y que cuenta con un presupuesto de 91.499 euros.

En la misma sesión de la Xunta de Goberno local también se dio luz verde a la reanudación de las obras del futuro local del GDR, la que era la antigua escuela de Os Campos, y que habían sido suspendidas el pasado 8 de febrero tras detectarse un problema estructural en la edificiación.

Esta circunstancia había hecho necesario encargar un proyecto modificado para solventar el problema y reforzar la estructura del edificio.

El proyecto modificado incrementa el presupuesto de la obra en 85.158 euros, lo que sitúa el presupuesto total en 523.608 euros, y el plazo de ejecución se amplía en 3 meses más.