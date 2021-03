El primer fin de semana de Pascua dejó numerosos incumplimientos en Sanxenxo y Pontevedra, dos de los municipios que registraron mayor afluencia de visitantes y en los que sendos cuerpos de la Policía Local realizaron diversos controles para garantizar que se cumpliese la normativa sanitaria.

En el caso de Sanxenxo, los agentes tramitaron 33 denuncias por no llevar puesta la mascarilla, diez sanciones de tráfico, dos denuncias por desataco a la autoridad en el marco del operativo. Destaca la detención de un vecino de Lugo que en su paso por Sanxenxo, tras recibir el aviso de la Policía Local de ponerse la mascarilla, no solo se negó sino que insultó a los agentes.

En la Boa Vila las sanciones fueron 17 desde el pasado día 22, de las que 15 se concentraron entre el viernes y el domingo. Una fue interpuesta a un local de Curros Enríquez por no respetar el horario máximo establecido para la hostelería, otras ocho fueron por no llevar mascarilla y cinco por saltarse la prohibición de no convivientes en un coche. Además, se pusieron tres sanciones por no respetar el toque de queda. En cuanto a las aglomeraciones, la Policía Local de Pontevedra recoge en su informe que se vigilaron zonas sensibles como la plaza de A Verdura sin que se detectasen incumplimientos por aforo.

A los operativos de la Policía Local de Sanxenxo y Pontevedra se le sumaron las actuaciones por parte de la Policía Autonómica para velar por el cumplimiento de las normas destinadas a evitar la propagación del coronavirus. Durante la pasado fin de semana llevaron a cabo un total de 35 dispositivos y 66 inspecciones en la provincia. Al amparo de estos controles, los agentes actuaron en 15 ayuntamientos: Baiona, Barro, Lalín, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Nigrán, Poio, Pontevedra, Portas, Ribadumia, Silleda, Vigo e Vilaboa. En ellos, los agentes tramitaron un total de 14 denuncias por otras tantas infracciones.

En cuanto a la tipología de las denuncias cursadas por el cuerpo autonómico, la mayor parte de ellas se correspondieron con el incumplimiento del uso obligatorio de la máscara, con un total de 12 infracciones, mientras que las dos restantes se produjeron por fumar sin respetar la distancia interpersonal de seguridad. En el conjunto de la comunidad gallega, los agentes actuaron en un total de 31 ayuntamientos, en los que se registraron 77 operativos con un total de 161 inspecciones, con 173 personas identificadas y 43 denuncias tramitadas.