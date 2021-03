La ministra Ribera lamenta las "mentiras" sobre la Ley de Cambio Climático respecto a su afectación a Galicia y a Ence

Un vídeo anónimo y que circula por las redes sociales ha provocado ayer una auténtica ofensiva en estas mismas plataformas por parte de diputados y cargos del PSOE y del PSdeG e incluso de la propia ministra de Transición Ecológica, que con un hilo en Twitter íntegramente en gallego pidió que no se "mienta, ni asuste a la gente" con esta ley. En dicha pieza audiovisual se asegura que el artículo 18 de la normativa contra el Cambio Climático actualmente en tramitación amenaza la continuidad de 4.000 empresas, además de otras edificaciones costeras. En el vídeo se calcula su impacto en unos 40.000 empleos, cinco mil relacionados con Ence.

Ribera advierte que este vídeo anónimo, "cunhas imaxes preciosas da mar e a industria do mar en Galicia que, desgraciadamente, acusan en falso a ley de cambio climático, ao PSOE e ao BNG".

La ministra Ribera asegura que la ley, como en otros ámbitos afectados por el Cambio Climático, "defende e incorpora garantías e cautelas para o litoral". "Agora ben -matiza- non afecta a ningunha das concesións xa outorgadas nin ás súas prórrogas legais". "Non mintan, nin asusten á xente, por favor, sexan responsables", explica la titular de la cartera de Transición Ecológica.

Ribera también se refiere al "caso particular" de Ence, "cuya concesión depende da decisión dos tribunais ao ter sido recurrida ante a Audiencia Nacional". Por último, dice lamentar "profundamente que para defender ese interese haxa quen acuda ao medo, á mentira e á demagoxia. A Costa de Galicia son enormemente queridos en el Ministerio de Transición Ecológica e defenderemos a súa correcta xestión e a prosperidade das súas xentes".

Junto a Ribero, diputados como el socialista Guillermo Meijón también expresaron su malestar en las redes por este vídeo. "Resulta lamentable ver un vídeo, cuxos autores ocúltanse no anonimato, difundindo un FALSO mensaxe sobre as consecuencias que a Lei do Cambio Climático tería sobre a Industria-Mar de Galicia, unha industria que SÍ conta, como ben o saben, co TOTAL APOIO do PSOE". Otros líderes del PSdG como Gonzalo Caballero también hacían alusión al vídeo y compartían el mensaje de la ministra.

El propio diputado del PSOE por Pontevedra en el Congreso, Guillermo Meijón, reiteraba esta mañana a FARO que las acusaciones que se están realizando "contra la posible afectación al sector mar industria de la ley de Cambio Climático no se sustentan". "Lo tenemos claro", añadió, al tiempo que señaló que así se lo han confirmado desde todos los altos cargos del Ministerio, como la propia ministra y los asesores jurídicos.

Meijón insiste en que el polémico artículo 18 de la ley no tendrá carácter retroactivo y recuerda que, en cualquier caso, el plazo máximo de 75 años de duración para las concesiones en dominio público marítimo-terrestre es una cuestión que ya está regulada en una ley "jerárquicamente superior" a la de Cambio Climático como es la de Patrimonio, ya en vigor. "Incluso a algunas de estas empresas les afecta la legislación autonómica que es más restrictiva en este sentido, señalando un máximo de 50 años de concesión", apuntaba Meijón. El diputado insiste que, en cualquier caso, esta ley de Cambio Climático no supone ningún tipo de amenaza al sector mar-industria gallego.

"A Ence se le otorgado una concesión que supera los 75 años, si la Justicia avala esta decisión, se respetará por parte del Ministerio", dice Guillermo Meijón

Respecto al caso particular de Ence, se reafirma en las palabras de la Ministra: "Ence tiene muy claro, y el señor Colmenares (presidente de la pastera) lo sabe, que lo que tienen es un problema jurídico". Meijón reiteró lo que se viene transmitiendo desde el Ministerio desde hace semanas: "A Ence se le ha otorgado una prórroga de la concesión que superaría los 75 años en dominio público" que ha sido recurrida ante la Justicia. Meijón reitera que si los tribunales determinan que dica prórroga se ajusta a derecho, como ya se dijo en otras ocasiones, el Ministerio respetará esta decisión judicial y no será recurrida. (No obstante, cabe recordar que no faltará quien lo haga, como ya anunciaron Greenpeace, APDR o el Concello de Pontevedra). En cualquier caso, la opinión del Gobierno expresada en diferentes ocasiones es que el límite máximo de permanencia en la ría de Ence debería ser el año 2033 cuando se cumplen esos 75 años de concesión, como establece la Ley de Patrimonio. A la espera de lo que decida la Audiencia Nacional, de decantarse por esta tesis la Audiencia Nacional, Ence vería limitada su permanencia en Lourizán a esta fecha de 2033, por lo que Meijón insiste en que la "mesa de diálogo" es la mejor alternativa para buscar continuidad a los puestos de trabajo y riqueza que genera la pastera y "se acepte cuanto antes un cambio de ubicación por parte de la empresa para su traslado, preferiblemente dentro de la comarca o, como mucho, de la provincia".