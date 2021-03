Mientras que la comunidad de montes de Mourente espera respuesta de la Xunta a su propuesta para formalizar la cesión de los terrenos que ocupa Montecelo, el colectivo vecinal mantiene abierto otro litigio judicial con la Diputación por el solar que ocupa el complejo de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, justo al lado del hospital.

En este caso, todavía no hay sentencia sobre la titularidad de los terrenos que reclama la comunidad de montes, como ya ocurrió con Montecelo. El juzgado pontevedrés que lleva el caso fijó la vista oral para el mes de octubre, después de que las partes aportasen al procedimiento los medios de prueba que consideraron oportunos. En el caso de la comunidad de montes de Mourente, el proceso es casi un calco del que llevaron a cabo para exigir, con éxito, la devolución de la propiedad del solar de Montecelo.

La Diputación, no obstante, se posicionó en contra de la argumentación de los vecinos y considera que los terrenos no son comunales. La directiva de la comunidad de montes, que preside Carlos Morgade, confía en que el resultado de este pleito sea similar al de Montecelo.

La jurisprudencia es abundante al respecto de estos casos y no solo por lo ya ocurrido con la parcela adyacente del hospital, también con otras instalaciones de la administración como ya ocurrió con la Brilat, por ejemplo. Lo que lamentan desde la comunidad de montes es el gasto de recursos públicos (tanto de los gabinetes jurídicos de las administraciones, como del propio juzgado) y de recursos económicos de la propia entidad vecinal, por no llegar a un acuerdo de cesión razonable por parte de ambas administraciones cuanto antes. Y es que Carlos Morgade insiste en que la petición de pago de un canon anual por parte de los comuneros es “muy razonable” en el caso de Montecelo y considera que no va a ser un problema aceptar esta oferta por parte de la administración cuando se entre a la negociación.

Por otra parte, la paciencia de los comuneros de Mourente con el Sergas en el caso del solar del hospital de Montecelo se ha acabado. Los vecinos se sienten engañados por la Consellería de Sanidade y lanzan un ultimátum para que se solvente la cuestión relativa a la cesión de los terrenos que ocupa el actual hospital de Montecelo sino quieren que vuelvan al juzgado a pedir que se haga efectiva la sentencia que les devolvía la propiedad del suelo que ocupa el hospital público de Pontevedra.

Ayer anunciaron que la Comunidad de Montes de Mourente presentó un escrito ante la Consellería de Sanidade en el que se reclama la celebración de “una reunión urgente para la resolución de las negociaciones sobre los terrenos del hospital”. Los vecinos explican que presentan este escrito cuando ya lleva transcurrido más de un año desde que la administración sanitaria había quedado en darle una respuesta a la propuesta de la Comunidad de Mourente del establecimiento de un canon para regularizar la situación de los terrenos en los que se asienta el Hospital y cuando están a punto de iniciarse las obras de ampliación del mismo. Cabe recordar que la Justicia determinó que los terrenos que ocupa el actual hospital son propiedad de los vecinos, al ser monte comunal.

En su escrito, la Comunidad de Montes de Mourente le recuerda a la Xunta que los representantes de la Consellería de Sanidade mantuvieron el 11 de febrero de 2020 una reunión en Santiago con la Xunta Rectora de los comuneros en la que expresaron que estaban dispuestos a escuchar las condiciones de una posible cesión de uso de los terrenos si se incluían la necesaria garantía jurídica que diera cobertura a las obras de reforma del actual Hospital. Los representantes de los comuneros adelantaron una oferta provisional que fue calificada de “aceptable e interesante” por los representantes de la Consellería y se comprometieron a dar respuesta en pocos días. La comunidad de montes destacó ayer que, desde aquel día, la Xunta fue “poniendo excusas” para no dar contestación a la propuesta de Mourente, primeramente aduciendo el estado de alarma por la pandemia y actualmente retrasando indefinidamente un posible contacto.

La Comunidad de Montes de Mourente lamenta “la falta de interés de la Xunta” por el avance de la negociación para regularizar esta situación, cuando lleva casi tres años actuando como un “okupa” por ocupar terrenos comunales para los cuáles “no tiene título ni autorización”, puesto que la sentencia firme del Tribunal Supremo que declara vecinales los terrenos es del año 2018. Entiende que la Consellería de Sanidade utilizó la pandemia como excusa para seguir ocupando los terrenos de manera irregular, mientras avanzaba el proceso para la construcción del Gran Montecelo sin que diese a la Comunidad de Montes de Mourente la respuesta a la que se comprometió en febrero de 2020.

Unos dos meses de plazo

La licitación de las obras del Gran Montecelo, el anuncio del inicio de las obras en el próximo mes de mayo y el anuncio publicado recién en el DOG para el inicio de la expropiación de los nuevos accesos al Hospital indican que el proyecto para la construcción del Gran Montecelo sigue los procedimientos correspondientes sin verse afectado por la pandemia. Y todo esto sin que la Consellaría de Sanidad “se dignase dar respuesta a la oferta de la Comunidad y ni siquiera establecer ningún contacto con ella, que se siente burlada y despreciada”. Acusan a la Xunta de Galicia de no tener voluntad real de negociación. De este modo, de no obtener respuesta en los próximos días a esta última oportunidad de negociación, la Comunidad de Montes de Mourente advierte que está dispuesta a acudir a los tribunales “para reclamar de la Xunta de Galicia la regularización de esta situación y estudia movilizaciones en el inicio de las obras de construcción del Gran Montecelo, previstas para el próximo mes de mayo”. La comunidad confía en que la Xunta cambien su actitud en estos dos meses de plazo.