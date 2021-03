“Hay enfermos crónicos que llevan sin una revisión ni un control más de un año y medio”

Los enfermos crónicos han sido los grandes olvidados y afectados por la pandemia del COVID, una enfermedad que lo ha condicionado todo y que a día de hoy mantiene, por orden del Sergas, la Atención Primaria casi “blindada”. Las consultas telefónicas son la primera, y a veces única, opción para unos pacientes que casi siempre son de avanzada edad. Algunos tienen miedo de acudir a su centro de salud, pero muchos otros quieren hacerlo y no se les dan opciones. ¿De qué modo les afecta? Sobre ello habla el médico pontevedrés Carlos Názara Otero.

– ¿Cuáles son los pacientes crónicos?

– Dentro del grupo de cronicidad tenemos una serie de patologías como son la diabetes, la hipertensión, la dislipemia (alteración del colesterol), la EPOC y la insuficiencia cardíaca. Son pacientes polimedicados, ancianos frágiles, los inmovilizados (encamados), gente mayor que vive sola y pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto que ya han tenido infartos o ictus.

– ¿Y cómo les ha afectado la pandemia?

– La pandemia y la limitación de aforos en centros de salud y hospitales ha creado dificultades en la accesibilidad para la atención presencial. A ello hay que sumar un desconocimiento por parte de los pacientes de los diferentes circuitos, lo que les ha llevado a pensar que no se les estaba atendiendo. Sí se les atiende telefónicamente y, a través de estas consultas, se filtra la atención presencial.

"Los estamos captando a la hora de renovar la medicación, cuando revisamos todo lo demás. Cuando les decimos que deben venir nos responden con una pregunta: “Ah, ¿pero se puede?”

Además, y como es lógico, el paciente tiene desconocimiento respecto al cuidado de su enfermedad y, por consiguiente, de las necesidades y periodicidad de las visitas, de modo que hemos detectado personas que llevan un año o más de un año y medio sin hacerse una revisión, un control o una analítica, en el caso de la diabetes, por ejemplo, o un electrocardiograma en el de los enfermos de corazón. Los estamos captando a la hora de renovar la medicación, cuando revisamos todo lo demás. Cuando les decimos que deben venir nos responden con una pregunta: “Ah, ¿pero se puede?”.

– Además de esos que ignoran esa posibilidad se encuentran los que sí lo intentan y al no lograrlo terminan yendo a Urgencias...

– Eso no es nada recomendable, porque la urgencia lo que resuelve es el problema momentáneo, no el control global del paciente. De forma automática, el personal administrativo no puede dar una cita presencial y es la responsabilidad de cada médico citar al paciente telefónicamente o en persona. Lo que no puede ser es que un paciente quede en abandono. Hay patologías que requieren atención inmediata y no se pueden demorar. Por ejemplo, un dolor abdominal puede ser una gastroenteritis pero también un aneurisma de la aorta abdominal que si se rompe provoca la muerte en minutos, puede ser una peritonitis, una lesión de la vesícula biliar... Los circuitos tienen que ser fluidos porque el paciente tiene que recibir atención en todo momento, eso está claro.

"Los circuitos tienen que ser fluidos porque el paciente tiene que recibir atención en todo momento"

– La atención en especialidades e incluso la cirugía hospitalaria ya han recuperado buena parte de la normalidad, da la sensación de que los problemas de acceso se dan más en la Primaria...

– La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema, por eso el muro de contención tienen que ser un poco más estricto. Se están abriendo más consultas en hospitalaria, es cierto, pero a ellas llegan las citas muy filtradas. En Primaria la previsión es aumentar a un 40% la atención presencial.

– ¿Son muchos los pacientes crónicos en el cupo de un médico de familia?

– Depende mucho de cómo sea el cupo, si está envejecido o no. Si es así, alrededor de un 40%. De ellos, un 14% son diabéticos, un 47% son hipertensos, un 5% pacientes cardíacos... Y no olvidemos la obesidad, que no es un problema estético si no de salud. Dos de cada diez personas son obesas con todo lo que eso supone de patologías asociadas como diabetes, hipertensión y dislipemia. Por desgracia, las patologías crónicas son frecuentes. De hecho, en el Hospital de Santiago ya existe la Unidad de Pluripatología. Me gustaría, además, destacar el papel de la Enfermería en este sentido, siempre en continua coordinación con el médico para abrazar sanitariamente al paciente.

"Me gustaría destacar el papel de la Enfermería: siempre en continua coordinación con el médico para abrazar sanitariamente al paciente"

– ¿Cuál de estas patologías conlleva más riesgo para la salud y la vida en caso de descompensación?

– Sobre todo dos: la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Con esta última hay que ser muy inmediato porque si se descompensa, el corazón va fallando y se va encharcando el pulmón. Si lo dejamos ir, deviene en un evento muy grave para el paciente. En cuanto a la diabetes, es más silenciosa, más sibilina. Los controles son fundamentales.

– ¿El autoconfinamiento que mantienen muchas personas y la falta de actividad por la pandemia ha empeorado en general su salud?

– Efectivamente. Eso lo vemos mucho sobre todo en la alteración del colesterol y la diabetes. Comen más, están más tiempo en casa y hacen mucho menos ejercicio físico. Hay que ajustar la dieta y moverse más. Además de todo esto, también detectamos más casos de depresión, ansiedad, porque esto no se acaba porque muchos han perdido el trabajo... Sí, ha habido un empeoramiento claro.

"Detectamos más casos de depresión, ansiedad, porque esto no se acaba porque muchos han perdido el trabajo..."

– ¿Hay algunos más vulnerables que otros?

– Los más vulnerables siempre son los llamados pacientes frágiles. El cuestionario de Barber, para la detección de ancianos de riesgo, incluye una serie de preguntas al respecto. Si al menos uno de estos supuestos es positivo, estamos ante uno: personas que viven solas, que no siempre tienen a quién acudir si necesitan ayuda, que no comen caliente más de dos días a la semana, que necesitan ayuda, no pueden valerse por sí mismas, que su salud les impide salir a la calle, tienen dificultades de vista u oído o han estado ingresadas en el hospital en el último año.

– En plena campaña de la vacunación contra el COVID, ¿cuál está siendo la respuesta de los pacientes?

– Preguntan mucho y se animan. Les explicamos todas las características de la vacuna. No ha fallado ninguno de nuestros pacientes a la vacunación. Junto con los tests son las única armas que tenemos contra esta pandemia.